Un grave siniestro vial ocurrido sobre caminos de ripio se cobró la vida de una joven de 26 años y dejó a su pequeño hijo con lesiones. El accidente sucedió en General Galarza.

El hecho se registró alrededor de las 11:20 de este miércoles, en la intersección de la Ruta Provincial Nº 42 y la Ruta Provincial Nº 9, en jurisdicción de la comisaría de General Galarza, dependiente de la Dirección de Seguridad Vial y la Jefatura Departamental Gualeguay, se informó a AHORA.

Por causas que la investigación pericial intentará establecer, colisionaron de manera violenta un camión y una camioneta. El vehículo de mayor porte es un camión Ford Cargo que remolcaba un acoplado tipo tolva marca Aiello, perteneciente a la firma Agrosur Sociedad Anónima, radicada en la localidad de Rincón del Nogoyá, Departamento Victoria. El transporte era conducido por un hombre de 39 años.

Por su parte, el vehículo de menor porte involucrado es una camioneta Toyota Hilux, la cual era guiada por una mujer de 26 años. Al momento del impacto, la joven se encontraba acompañada por su hijo, un menor de 8 años.

A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes de la camioneta debieron ser asistidos de urgencia y trasladados en ambulancia. El menor fue derivado al hospital de General Galarza, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Por la gravedad de su cuadro,la mujer fue trasladada de urgencia hacia el hospital de la ciudad de Gualeguay. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, pasadas las 13:30 horas, se confirmó el deceso de la joven conductora, producto de una severa fractura de cráneo.

Los primeros datos del siniestro indican que el vehículo de mayor porte que circulaba por ruta 9 y se llevó por delante a la camioneta que se conducía por ruta 42, impactando sobre el lado derecho del mismo.

En el lugar del hecho intervino el personal policial de la Comisaría de General Galarza, iniciándose las actuaciones de oficio correspondientes. Se puso en conocimiento del caso a la Fiscal en turno, Ana Paula Elal, quien dispuso de inmediato la extracción de sangre a ambos conductores para las pericias de rigor, secuestro preventivo de los dos vehículos involucrados, traslado del chofer del camión a la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades judiciales ordenaron la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares para las correspondientes exequias.

Fuente: AHORA