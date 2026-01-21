Otra triste noticia conmueve a la comunidad de Urdinarrain y la región. Según confirmaron desde el Hospital Centenario a Ahora ElDía se confirmó el fallecimiento de Martina Michel Moyano, una de las dos adolescentes que había sobrevivido inicialmente al grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 4 de enero en la ruta provincial 20.

La joven de 16 años permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú en estado crítico desde el momento del siniestro.

Pese a los esfuerzos médicos, las graves heridas sufridas en el impacto terminaron costándole la vida, elevando así a cuatro el número de víctimas fatales de esta tragedia vial.

El fatal accidente tuvo lugar alrededor de las 04:30 de la madrugada del domingo 4 de enero, en las cercanías de la localidad de Gilbert. Por causas que se investigan, un Fiat Palio y una Volkswagen Suran colisionaron de manera frontal con violencia extrema.

El impacto dejó un saldo inmediato de dolor. Las primeras tres víctimas fatales fueron identificadas como: Jonathan Morh (19): Conductor del Fiat Palio y oriundo de Colonia San Antonio, quien viajaba junto a las dos adolescentes; Andrea Bogado (32) y Blanca Uran (79): Ambas residentes de Villa Elisa, quienes se trasladaban en la Suran y perdieron la vida en el acto.