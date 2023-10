Desde las diferentes estaciones meteorológicas que tiene la Asociación detectaron que el viento rotó al noroeste que empujaron el humo de la quema de campos en Isla Talavera a pleno tramo vial. Esta situación sumada a la neblina generaron una reducción importante de la visibilidad originando el choque en cadena.

Al respecto, Emiliano Riberas expresó que estas quemas “no son tenidas en cuenta por los propietarios de los campos. Es importante alertar a los servidores públicos y que no vuelva a pasar. Estamos en época de quema de pastizales, algunas veces es difícil de prever pero nosotros nos anticipamos porque tenemos herramientas para anticipar esta situación”.

Sobre esta situación, Riberas manifestó: “ Está fuera de control, no hay un ente para que esto no suceda, esperamos que cambie, pero es muy difícil luchar contra esto. Seguramente haya una denuncia penal por lo sucedido, pero el tema es contra quién. No hay una ley que acompañe esto, se viene hablando de la Ley de Humedales que está hace rato cajoneada. Hay muchos intereses de por medio, agricultura, ganadería, barrios. Es muy necesario que haya una regulación para esta zona, está casi todo quemado, no hay casi nada para quemar”.