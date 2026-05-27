Una joven motociclista que había chocado el fin de semana en Colón falleció en las últimas horas. La víctima iba a bordo de un rodado que colisionó contra una camioneta. Lamentablemente en las últimas horas perdió la vida.

De acuerdo a la información oficial, por causas que se investigan, en el siniestro estuvieron involucradas una motocicleta Yamaha Crypton y una camioneta Renault Duster.

La moto era conducida por una joven de 23 años, que iba acompañada por otra chica de 19 años. En tanto, la camioneta era manejada por una mujer de 44 años, que viajaba junto a otra ocupante de 43.

Como consecuencia de la violencia del impacto, las dos jóvenes que se trasladaban en la moto sufrieron lesiones de carácter grave y debieron ser asistidas de urgencia por personal sanitario del hospital San Benjamín.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y servicios de emergencias médicas, mientras continúan las actuaciones para establecer cómo se produjo el siniestro.

Fuente: AHORA