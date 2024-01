Un niño de dos años murió tras ser atropellado por una moto. La víctima fatal fue identificada como Gael Eguizabal y falleció internado en Paraná, a donde había sido derivado de urgencia luego del choque sucedido este este domingo.



Según se informó, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 18, en calle Solanas, entre Florencio Deris y Emma. C de Polak. Por allí circulaba la moto, Corven, sin dominio colocado, conducida por un adolescente de 15 años, quien iba acompañado por un amigo de 14, ambos del barrio Hipódromo.



Según relataron vecinos al personal de la comisaría Primera, la moto iba por calle Solanas de oeste a este y al pasar la intersección de calle Emma. C de Polak colisionó al niño. En medio de la desesperación, subieron a la criatura a un vehículo particular y lo trasladaron al hospital San Antonio de Gualeguay.



En tanto, el conductor de la moto intentó escaparse del lugar, pero fue demorado por vecinos de la zona. Los policías procedieron a la retención de la moto y al traslado de los menores hacia Jefatura Departamental, para la posterior entrega a sus padres.



En el lugar actuó el personal de Tránsito municipal y el Gabinete Criminalístico. Se comunicó el hecho a la Fiscalía local a cargo de Fernando Martínez. A su vez, el médico de Policía intervino en el hospital e informó que el niño presentaba lesiones de caracter grave: «traumatismo de cráneo, politraumatismo en los miembros», por lo que se decidió su tralsado al hospital San Roque de Paraná.



Unas horas más tarde se informó el fallecimiento del niño.



(Fuente: ElDía de Gualeguay)