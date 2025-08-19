Un hombre de 47 años fue hallado muerto este lunes en Nogoyá. El hecho ocurrió en una obra en construcción, en la que vivía junto a otras siete personas: cinco varones y dos mujeres, todos mayores de edad. Según se informó a AHORA, la principal hipótesis es que el deceso se produjo luego de una caída en altura, que se habría dado desde un primer piso.

De acuerdo a fuentes policiales, el fallecido tenía un fuerte lesión en su cabeza. Además, en medio de la conmoción que generó el episodio, no se advirtieron versiones contradictorias o que despertaran sospechas por parte de las personas que estaban en el lugar al momento del trágico episodio. No obstante, todas fueron trasladadas para declarar ante la Justicia.

El caso está en manos de la fiscal Maite Burruchaga, quien dispuso las diligencias de rigor para el hecho y ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial para su correspondiente autopsia.

Quién era el fallecido

La víctima fatal es un hombre nacido en Jujuy pero domiciliado en Mendoza. Estaba trabajando hacía un tiempo en la obra de construcción, que se estima se corresponde con la ampliación de negocios dedicados a la venta de indumentaria, que una familia de origen boliviano comenzó a desarrollar en la ciudad hace algunos meses.

El hombre fallecido vivía en el mismo lugar de trabajo junto a otras siete personas. Un hombre oriundo de Viedma, Río Negro; el resto, ciudadanos provenientes de Bolivia. Tras advertir el hecho, se comunicaron de urgencia con la Policía alrededor de las cuatro de la madrugada, pero los esfuerzo médicos y la premura de la asistencia no fueron suficientes para mantener a la víctima con vida.

