Un hombre de entre 60 y 70 años falleció este miércoles al mediodía atropellado por un colectivo en Villaguay, confirmaron a AHORA fuentes policiales. El trágico suceso ocurrió a las 13.20, cuando la víctima caminaba por la calle y fue embestida de atrás por un vehículo de gran porte, cuyo conductor se constató viajaba alcoholizado.

Según lo informado, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino ante el siniestro vial, ocurrido en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes de Villaguay.

Por circunstancias que son materia de investigación, un colectivo de larga distancia Mercedes-Benz, perteneciente a la empresa “R.U”, colisionó con un peatón.

La víctima es un hombre cuya edad se estima entre 60 y 70 años, quien fue asistido y trasladado al Hospital Santa Rosa, donde posteriormente se informó su fallecimiento.

Fuente: AHORA