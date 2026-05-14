Un hombre murió este miércoles por la tarde en la zona norte de Concepción del Uruguay tras un incendio registrado en su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio La Tablada. Personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para sofocar el fuego en la casa de material. Tras controlar la situación, los efectivos hallaron a una persona sin vida en el interior.

La víctima fue identificada como Leonardo Rafael González, de 39 años. La identidad fue confirmada por su hermana, quien se presentó con el documento de identidad e informó a las autoridades que el hombre residía solo en el domicilio.

Según los testimonios aportados por vecinos de la zona, el residente encendía fogatas de manera frecuente, tanto dentro como fuera de la propiedad. Este dato es analizado en el marco de la investigación para establecer el origen del fuego.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, especialistas de la División Policía Científica y el perito en incendios, quienes tienen a su cargo las tareas para determinar las causas del siniestro. La zona permanece bajo resguardo para la realización de las pericias de rigor.