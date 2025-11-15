CHAJARÍ
Tragedia: Un joven motociclista perdió la vida tras chocar contra un colectivo
El accidente fatal ocurrió este sábado por la mañana en Chajarí. La motociclista, que no tenía casco, impactó contra un colectivo que trasladaba trabajadores de Concordia.
En la mañana de este sábado tuvo lugar un grave siniestro vial en la ciudad de Chajarí, en la intersección de Belgrano y Sarmiento, donde una joven motociclista perdió la vida.
Alrededor de las 6:15 horas, en el lugar antes mencionado, chocaron un colectivo, el cual transitaba por Av. Belgrano y trasladaba trabajadores de un aserradero provenientes de la ciudad de Concordia y una moto, marca Gilera, modelo CV150, conducida por una joven de 31 años, quien circulaba por calle Sarmiento desde Bolívar a Belgrano.
La conductora viajaba sin casco colocado y, según información recabada en el lugar por personal policial, habría cruzado el semáforo en rojo.
Tras el violento choque, de acuerdo a lo informado por Chajarí al Día, la joven perdió la vida.