En la mañana de este sábado tuvo lugar un grave siniestro vial en la ciudad de Chajarí, en la intersección de Belgrano y Sarmiento, donde una joven motociclista perdió la vida.

Alrededor de las 6:15 horas, en el lugar antes mencionado, chocaron un colectivo, el cual transitaba por Av. Belgrano y trasladaba trabajadores de un aserradero provenientes de la ciudad de Concordia y una moto, marca Gilera, modelo CV150, conducida por una joven de 31 años, quien circulaba por calle Sarmiento desde Bolívar a Belgrano.

La conductora viajaba sin casco colocado y, según información recabada en el lugar por personal policial, habría cruzado el semáforo en rojo.

Tras el violento choque, de acuerdo a lo informado por Chajarí al Día, la joven perdió la vida.