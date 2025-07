Florencia, madre de Gianella, ambas sobrevivientes de la tragedia vial ocurrida el sábado 5 de julio en Concordia, compartió un mensaje en sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de su hija. “Gracias a Dios estamos contando hoy esto. Gracias a Dios, Giane está estable y con vida, luchando aún y con un largo camino”, indicó.

La joven y la niña sobrevivieron al impacto en el que lamentablemente falleció Marcelo Sebastián Peñalver, el padre de familia. El choque ocurrió en avenida Frondizi de Concordia, una de las principales vías de acceso a la ciudad. Allí, un Renault Sandero chocó contra una camioneta Peugeot 504, en la que se dirigía la víctima fatal junto a su pareja e hija.

“Hoy hace una semana del accidente que me cambió por completo la vida. Gracias a toda la familia que me acompaña y amigos. Que me dieron fuerza y a Giane también. El 5 de julio de 2025 volvimos a nacer y nos une una cosa más. Te amo mi Giane gracias por ser fuerte y luchar. Acá voy a estar hasta que salgamos juntas y cruzamos ese puente que no pudimos terminar”, agregó.

El conductor que causó el choque fatal en Concordia quedó detenido en la Jefatura Departamental

El joven de 24 años que provocó un siniestro vial fatal el sábado a la noche en la ciudad de Concordia dejó el hospital, pero fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía. Allí quedó alojado hasta que el fiscal José Arias lo impute formalmente y solicite una medida de coerción.

Según se informó a AHORA, Gianfranco Agustín Pérez tiene una fractura de cadera, lo que imposibilita que se pueda mover solo. Por tal motivo, debe ser asistido. Pérez dejó el hospital Masvernat, al que había sido trasladado el sábado tras el choque que le costó la vida a Marcelo Peñalver, de 41 años.

También fueron dadas de alta las dos mujeres que habían sido hospitalizadas. La única que quedó hospitalizada es Gianella Rigoni, quien permanece en terapia intensiva.