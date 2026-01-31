Diego Damián Girard, de 33 años y único sobreviviente inicial del accidente fatal de Ruta 18, falleció este viernes por la tarde. El joven estaba internado en el Hospital San Martín con múltiples lesiones de gravedad tras el choque en el kilómetro 77, en la zona de Las Tunas. Se dispuso su traslado a la morgue de Oro Verde.

En cuanto a la situación procesal del ciudadano de nacionalidad brasilero, Andre Fernando Robledo Pereira Junior quedará alojado en Alcaldía de Tribunales.

El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad, y un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario. El impacto frontal se produjo en cercanías de la Escuela Belgrano, jurisdicción del departamento Paraná.

Fuente: APF Digital