La fiscal habló de la situación del menor imputado, tras el inesperado giro que tuvo, la causa que investiga la muerte de una familia en un choque frontal entre dos autos, ocurrido el pasado 02 de abril, sobre la Ruta Nº44, en el acceso a la ciudad termal de Federación. Los cuatro integrantes de la familia, regresaban a Concordia luego de pasar el fin de semana largo en Federación.

En el impresionante accidente frontal, murieron los cuatro integrantes de una familia que se trasladaba en un VW Fox. Las víctimas fueron identificadas como Octavio Telliz (33), quien manejaba el auto, su esposa, Daniela Dos Santos (30), y sus dos pequeños hijos, Ian (8) y Ariana (5).

En el otro vehículo, un Chevrolet Cruce, se trasladaban un joven de 16 años de edad, quien conducía y su acompañante, una adolescente de 15 años, dio cuenta Elonce.

Tras el fatal accidente de tránsito, que enlutó a ambas localidades, hubo reclamos de justicia, entre ellos, una nutrida caravana que se manifestó en el lugar del siniestro vial y Elonce recabó los sentidos testimonios.

“El dolor no se va a ir hasta que tengamos justicia”. Con estas palabras, despidieron a la familia que murió en el accidente ocurrido en Federación. Además, los familiares y vecinos de los Telliz-Dos Santos, pidieron que “vaya preso” el presunto responsable de provocar las cuatro muertes, es decir el adolescente que conducía el Chevrolet.

Días después del fatal siniestro vial en la Ruta Nº44, una pareja prestó declaración y contó que fueron testigos del choque. “Delante de mí, a unos 400 metros, el VW Fox, invade el carril del Chevrolet Cruze e impacta contra el otro vehículo”, relató el testigo sobre cómo habría ocurrido el siniestro vial.

Sin embargo, la causa tuvo un giro inesperado y según pudo confirmar Elonce, tras recibir el resultado de la pericia accidentológica, la fiscal de la causa decidió imputar al adolescente de 16 años que conducía el Chevrolet.

Imputación del adolescente

Pese al llamativo relato de los supuestos testigos y quince días después del aquel testimonio, la fiscal Josefina Penón, confirmó a Elonce que, tras el resultado de la pericia accidentológica, “se procedió a modificar la apertura de causa e imputar por `Homicidio Culposo´ al conductor del Chevrolet Cruze, un joven de 16 años”, dijo y agregó que si bien, es un menor, “se le puede imputar el delito que se atribuye”.

Según las palabras, este tipo de pericia es la que “determina la mecánica del accidente, la causa, las velocidades probables y demás data que requiere la fiscalía para, en estos casos, decidir sobre una imputación”, dijo a DiarioRíoUruguay.

La fiscal recordó a Diario Río Uruguay que en la causa "se encuentra imputado el menor que conducía el Chevrolet Cruze", a quien se le sindica el supuesto "delito de homicidio culposo agravado".

En la actualidad "estamos aún en la etapa investigativa preparatoria y tanto la defensa como la parte querellante, han solicitado la producción de evidencia", lo cual, para la fiscalía, será un aporte "pertinente y útil a la investigación".



En ese sentido, destacó que "en este caso, el menor, si bien tiene 16 años, resulta imputado porque el delito que se le atribuye tiene prevista en expectativa una pena que supera el mínimo, que es el de los dos años".

La fiscal señaló que "prácticamente tengo concluida la investigación, así que no estaríamos muy lejos de, una vez recibido todos los informes, tener la remisión de la causa a juicio".

En cuanto a los informes pendientes, se limitó a señalar que se trata de "una ampliación del informe pericial, de la pericia accidentológica".



Por parte de la defensa "también ellos, iban a presentar un informe pericial con su perito, además se ha ofrecido un licenciado en Accidentología, que iba a presentar también un informe respecto a la mecánica del accidente y demás datos", contó.



La doctora Josefina Penón deslizó que, hubo responsabilidad del menor en el impacto "y por eso, se procedió la imputación". De todas maneras, no descartó que la marcha de la causa no derive en la “posibilidad de un juicio abreviado", para lo cual, el menor debería aceptar la responsabilidad del hecho.

Víctimas y velocidad

Anteriormente, la fiscal había sido consultada sobre la dimensión que toma el hecho por la cantidad de víctimas fatales. Al respecto, la doctora Penón indicó que eso “agrava la situación”, ya que “se trata de un homicidio culposo agravado” por el número de fallecimientos.



Además, apuntó que no solo se agrava por esta condición, sino que también por “la velocidad estimativa en la que él conducía justo en una zona que se considera urbana y también porque él mismo no contaba con un carnet que lo habilite a conducir el vehículo”, afirmó a DRU.



El menor no está detenido por el momento, y por su edad, desde la Fiscalía “debemos respetar algunas pautas que fija la ley 10.450, que es examen mental, el cual debe realizar el equipo interdisciplinario y una vez que tenga ese informe, veré si está en condiciones de participar de la audiencia de imputación para darle a conocer el hecho que se le atribuye, la evidencia colectada, la calificación del hecho y prestar declaración”, dijo a Elonce.

Pena en expectativa

Para diferenciar el delito en particular que se analiza en esta situación, la fiscal mencionó que “se entiende o se sospecha que no hubo intención en el hecho”, ya que “hay una imprudencia de parte del conductor del vehículo, que es lo que provoca el resultado de la muerte”, por lo que se trata de “un delito culposo”, teniendo en cuenta que “en el delito doloso hay una intención de matar a otra persona”.

La familia que perdió la vida en el siniestro fatal.

El llamativo relato de testigosUna versión de cómo fue el accidente, fue brindada a los medios y luego a la fiscal, por parte de los testigos, que eran buscados tras el fatal choque frontal y quienes, supuestamente, habían sido las primeras personas que vieron cómo ocurrió el siniestro vial y llegaron al lugar del impacto entre los dos autos, ocurrido el pasado 2 de abril en Federación.

Se trata de una pareja de la ciudad de Concordia. Andrés y su pareja, Rocío, serían los únicos testigos del tremendo accidente y, Andrés, dialogó con Elonce sobre lo ocurrido en la noche del feriado cuando regresaba a Concordia.

Al respecto, el hombre recordó en su crucial testimonio que “el VW Fox (en el que viajaba la familia) me pasa muy cerca y casi me choca el retrovisor. Los dos transitábamos en dirección a Concordia. Adelante mío, mete otro cambio y se va. Se ve que iba arriba de los 100 kilómetros por hora”, estimó Andrés al dialogar con Elonce y agregó que “delante de mí, a unos 400 metros, el VW Fox, invade el carril del Chevrolet Cruze e impacta contra el otro vehículo”, señaló el testigo del fatal accidente ocurrido pasado feriado 2 de abril por la noche.



“Las condiciones en el lugar del accidente eran buenas, había alumbrado público y se veía bien”, afirmó a Elonce y consideró que el choque ocurrió a raíz de la “imprudencia, porque en ese lugar, no se puede andar a alta velocidad y hay carteles de velocidad máxima por todos lados”, contó a Elonce, el testigo del choque en el que murió una familia de cuatro integrantes.

En tanto, la agente de la Fiscalía, aclaró a este medio que, de la imputación, está notificado el abogado que representa a la familia Telliz – Santos, dijo la fiscal y recordó que “cada vez que el menor de 16 años fue citado ha comparecido estar a derecho”.



En referencia al relato del testigo, la fiscal afirmó a Elonce que “entrevistamos a la pareja y posteriormente, el abogado del joven que conducía el Chevrolet, pidió que los testigos amplíen su declaración y por eso, los volvimos a entrevistar”, explicó la doctora Penón y agregó que “también recibimos el testimonio de la menor que viajaba junto al conductor del Chevrolet”, concluyó la fiscal.