Tras haber lanzado la primicia en su cuenta de X, Ángel de Brito confirmó el fallecimiento de la abuela de Martina de Gran Hermano y ahondó más en la decisión familiar de no contarle nada a la participante.

En LAM, el conductor habló del rol importante que tenía la mujer: “Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente, y a la participante no le avisaron”.

“Hasta donde yo había hablado con la producción por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta ‘si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?’ Y creo que acá los participantes lo contaron también. Los chicos responden por sí o por no”, detalló.

“Después, más allá de lo que digan los chicos, hay una decisión de la familia“, agregó.

Por su parte, Fefe Bongiorno se comunicó con la familia de la participante y le explicaron el porqué de la decisión.

“Yo hablé con Delfina, su hermana, el fin de semana. Me lo confirmó. Hablamos un poco de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle información, no solo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional”, reveló.