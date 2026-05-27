Un trágico accidente se registró este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con una persona fallecida y otra fuera de peligro. Los individuos eran dos trabajadores que estaban realizando arreglos en una sala de máquinas cuando se les cayó un tablero encima, rompió un tubo de gas y provocó que se intoxiquen.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió en una sala técnica, en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional en el primer piso. Si bien era una zona pública, solo personal autorizado tenía la posibilidad de pasar allí. El incidente dejó una víctima fatal y otra persona involucrada que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los individuos afectados eran empleados de la firma “Maxiseguridad”, que es contratada por Aeropuertos Argentina para realizar labores de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Según comentaron, los involucrados realizaban labores en un cuarto técnico que está ubicado en la planta alta del hall central.

Fuentes policiales comentaron que los involucrados estaban realizando arreglos en uno de estos tubos cuando un tablero eléctrico se les cayó encima, golpeó contra una de las válvulas de seguridad y provocó un escape de gas que dejó a los hombres atrapados en ese lugar.

Seguido a esto, el personal médico acudió para asistir a las víctimas y constataron el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras el otro presentó lesiones leves.

La víctima fue identificada como F. E. G., quien trabajaba como empleado de “Maxiseguridad” y tenía 33 años. Trabajaba en el sector desde 2019 y estuvo vinculado a la construcción en instalaciones para edificios.

Asimismo, la Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo, como también el secuestro de las prendas de ropa. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y personal de la empresa “Maxiseguridad”.

Un detalle relevante es que el gas involucrado en el accidente, el dióxido de carbono, no es tóxico en sí mismo para la salud humana. Sin embargo, cuando se produce una fuga en un espacio cerrado o de ventilación limitada, este gas puede desplazar el oxígeno presente en el ambiente. La reducción del oxígeno puede provocar síntomas como malestar, fatiga, mareos e incluso pérdida de la conciencia, especialmente si las personas quedan atrapadas sin posibilidad de evacuar el lugar.

Otros incidentes en Aeroparque

En diciembre pasado, una insólita pelea entre pasajeros a bordo de un vuelo que tenía como destino Florianópolis, operado por la aerolínea low cost JetSmart, terminó con tres pasajeros bajados del avión por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El incidente, registrado durante la previa del despegue y viralizado en redes sociales, se desencadenó el último fin de semana por la actitud de los involucrados que, según testigos y la policía, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Sucedió en un vuelo de Jet Smart con destino a Florianópolis; cuatro personas fueron detenidas luego por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”

La secuencia, que tuvo su epicentro en la puerta de embarque 16, comenzó con el pedido de intervención por parte del personal de la aerolínea y otros pasajeros. Fuentes del operativo indicaron a Infobae que los tres pasajeros ―dos mujeres y un hombre― mostraron un comportamiento disruptivo durante el preembarque del vuelo WJ 3820 con destino a Florianopolis. Tanto empleados de JetSmart como viajeros señalaron que fumaban en la cabina y no cesaban ante los reiterados llamados al orden.

Con la situación fuera de control, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se hizo presente en la aeronave para solicitar, de manera directa, que los pasajeros descendieran. Lejos de acatar la indicación, el grupo se negó, lo que generó un enfrentamiento. Las fuentes policiales y aeroportuarias coincidieron en que, durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó a un oficial de la PSA en el labio, lo que derivó en una mayor tensión en la cabina y en manifestaciones del resto de los pasajeros, visiblemente molestos por las demoras.