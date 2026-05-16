Un joven murió tras el incendio de su casa en Concordia. La víctima tenía 35 años y se encontraba durmiendo cuando comenzó el fuego.

Según se informó, eran alrededor de las 00:45 cuando el personal policial fue comisionado a una vivienda ubicada sobre calle Gualeguay y Saavedra, en el barrio Martín Fierro, donde se había producido un incendio.

Rápidamente, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y, al arribar, observaron que el foco ígneo se había originado en una de las habitaciones de la vivienda, aunque ya había sido controlado por vecinos y por personal de Bomberos Voluntarios que acudió al punto en cuestión.

En el interior del domicilio encontraron sin vida al joven, identificado como Jonathan Quintana. En la vivienda también residían el hermano de la víctima y su pareja, quienes no resultaron lesionados a raíz del incendio.

En el lugar trabajó personal de la Sección Bomberos Zapadores y de la División Policía Científica, a cargo del comisario Marcelo Noguera, quienes realizaron las diferentes pericias y la reconstrucción del hecho, todo bajo las directivas del fiscal de turno, Martín Núñez.

De acuerdo al informe preliminar al que pudo acceder Concordia Policiales, presente en el lugar, el incendio se habría iniciado en una de las camas y luego se propagó hacia otra donde descansaba la víctima. Asimismo, en la habitación se hallaron colillas de cigarrillos sobre el piso.

Por su parte, el médico policial, Sergio Medina, informó que el cuerpo presentaba quemaduras en la parte superior e indicios de inhalación de monóxido de carbono, aunque será la autopsia la que determinará fehacientemente la causa del fallecimiento.