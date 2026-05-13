Dos niños de 6 y 5 años son las víctimas de un voraz incendio en una vivienda en el barrio La Bianca de Concordia. El hecho está en plena investigación.

Según se informó a AHORA, el hecho sucedió en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Eva Perón, barrio Dos Naciones, por causas que aún se tratan de establecer, se produjo un incendio en una vivienda que terminó en tragedia.

Como consecuencia del siniestro, dos menores de 6 y 5 años fueron trasladados de urgencia al Hospital Masvernat, donde lamentablemente fallecieron.

Asimismo, el padre de los niños, un hombre de 38 años, fue derivado al mismo hospital con quemaduras en las vías aéreas y permanece bajo asistencia respiratoria mecánica.

En el lugar trabajan personal de la División Policía Científica, peritos de Bomberos y el fiscal José Arias, quienes llevan adelante las tareas de investigación para esclarecer lo ocurrido.