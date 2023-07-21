El hecho fue protagonizado por un camión Mercedes Benz 1620 de color amarillo, conducido por un hombre de 28 años oriundo de Uruguayana (Brasil); y un automóvil Renault Clio, en el cual se desplazaban un hombre de 34 años y una mujer de 63 años.

El camión circulaba en dirección oeste-este y, por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión con el vehículo de menor porte, lo que derivó en que el Renault Clio termine en la banquina. Se hizo presente en el lugar personal policial y de emergencia médica.



Como producto del siniestro, se constató el fallecimiento de la mujer de 63 años, mientras se aguarda el carácter de las lesiones de su acompañante.



