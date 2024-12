Daniel Avellaneda, periodista del programa de Jonatan Viale Pan y Circo, no estuvo presente durante la entrevista que le realizaron a Traniela, la piloto trans de Aerolíneas Argentinas.

Ante la pregunta de los oyentes sobre por qué Avellaneda no estuvo durante la entrevista de la piloto, el periodista usó su cuenta oficial de X y contó la verdad: "Decidí retirarme del estudio, ya que vino a la radio un señor que se hace llamar Traniela y pone como condición que le digan 'pilota' y 'señora'".

Como si fuera poco, el periodista volvió a atacar con comentarios despectivo: "El tipo puede autopercibirse como quiera, pero la biología es indiscutible. Mujer es otra cosa. Y sin barba", terminó.

Los comentarios en redes sociales fueron en general para hacerlo reflexionar sobre su comportamiento discriminatorio: "Cámbiate la foto de portada entonces 'tolerance'", expresó un usuario haciendo alusión a su foto de perfil que, efectivamente tiene esa palabra.

"Casi 2025, vivís en el 1900, actualizate cada uno es feliz como quiere y puede", dijo otro. "Ya te vimos, fantasma. Comprate una vida", espetaron también; "No le hubieses dirigido la palabra Daniel. Simple. Masculinidad débil quizás", cuestionó otro usuario.

Sobre el biologicismo de Avellaneda también hubo comentarios: "La biología es un aspecto más del ser humano, no define nada"; "¿Y si probás evolucionar un poco de la cabeza Dani? Digo, la biología es indiscutible pero la conciencia se puede ir adaptando a los nuevos tiempos".

Daniel Avellaneda

Otros, lo tildaron de "ensobrado": "Dice Karina Milei que no te preocupes que ya te vio por ahora no hay ningún puesto en el gobierno y que cualquier cosa te llama"; "Conseguite un problema honesto".

Algunos hasta cuestionaron sus propias limitaciones: "Me parece que tenés muchísimas dudas, Daniel"; incluso, otros usuarios fueron bastante irónicos: "Inadmisible. Me solidarizo con vos. Pienso que la gravedad del hecho amerita no solo retirarte del estudio, sino que directamente deberías retirarte del periodismo y no volver nunca más".

Daniel Avellaneda

La entrevista a Traniela

No es la primera vez que Traniela la pasa mal en medios de comunicación: en TN ya la habían tratado con pronombres masculino, algo que está por fuera de la ley de Identidad de Género, 26.743.

Sin embargo, ella actúa ejemplarmente brindándose en cada una de las notas a las que la llaman. En esta oportunidad en Pan y Circo contó: "Trato de dar un mensaje. Que la gente se vaya acostumbrando. Y bueno, es lo que soy. El mensaje es esto mismo. No tiene palabras el mensaje. Son imágenes. Es la existencia de una persona que soy yo. Y tantas otras que quieren salir y no se animan. Que no pueden, que no tienen acceso a los medios. Y bueno, es un poco lo que fui construyendo a lo largo de estos dos años casi de visibilidad".

Traniela también contó que no es la única aunque sólo ella pudo animarse a vivirlo libremente: "Está lleno. De todas las edades. Pero en los tiempos que vivimos eso se ve mal, se condena. Se condena lo virtual. Antes se condenaba también en la calle. Ahora se condena únicamente en lo virtual".

En cuanto a la primera vez que decidió sostener su verdadera expresión de género, contó: "Yo digo que siempre fui una mujer con expresión masculina. Yo ya había avisado a través de los WhatsApp de compañeros. Dije 'mañana voy vestido de mujer'. Y bueno, lo tomaron con sorpresa. Ya un poco sabían, porque yo ya venía avisando. Y mucha alegría, acompañamiento".

Y, sobre su presente como influencer en las redes sociales, Traniela contó: "La gente me convirtió en una estrella. No, no es que yo quise. Es más, yo cerré todas las redes cuando fui a volar. Claro, ese día que voy a volar de mujer cerré todas las redes. Y empezó a salir noticias mías en diarios del extranjero. Por ejemplo, en Brasil ya empezaban a decir la primer comandante transexual del continente".