Un hecho que arrancó con un video viral en redes sociales tomó una dimensión impensada. El patinador acusó maltratos por parte del personal de Tránsito Municipal, y desde la Dirección salieron a desmentir la versión del vecino y revelaron que el agente lo denunció por “amenazas y agravios verbales”.

“Es todo falso”, sostuvo el director de Tránsito Oscar Navone, acerca de las acusaciones de Gerardo Maciel, quien relató en Ahora Cero Radio que tuve una reunión con el director, tuve una secuencia con él y con la gente de tránsito en la oficina muy fea, no sé cómo describirlas, la verdad todo lo que me pasó fue surrealista, hasta me cortaron la térmica de la luz en el juzgado para no atenderme, me escondieron el libro de quejas para que no pueda dejar asentado nada, recibí ciertas amenazas cuando llamé por teléfono…”

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Además, acerca del corte de luz, Navone explicó que “saltó la térmica en el Juzgado por el exceso de caloventores, se resolvió enseguida. Es más, le mostré por la ventana de mi oficina que estaba trabajando una grúa de electrotecnia”.

¿Cómo fueron los hechos que terminaron con el secuestro de los patines?

Según la versión del agente de Tránsito a la que accedió Ahora ElDía, las cosas ocurrieron totalmente diferente a como lo relató el patinador.

“En 25 de mayo y Ayacucho una agente me informa que había dado voz de alto a un hombre que iba por 25 de mayo en rollers, y este no había acatado la órden, dirigiéndose a ella con insultos verbales”, comienza la descripción de Pablo, el agente involucrado.

“En virtud de eso es que sigo mi marcha alcanzando al infractor para pedirle que desista de seguir circulando por la calzada, ya que corría riesgo su vida y la de terceros. Haciendo caso omiso al pedido, sigue circulando con la misma actitud de agravios y amenazas”, continuó relatando.

Y añadió: “Es por eso que acompaño su marcha y pido apoyo a Tránsito y solicito personal policial. Al llegar a calle Chalup gira hacia la izquierda hasta la Plaza San Martín. Me dirijo a Jefatura para que identifique al infractor y procedo a confeccionar las actas de infracción y retención de los rollers, por incumplimiento a la ordenanza 11995/2015”.

Finalmente, aseguró que mientras realizaba el procedimiento, el patinador “seguía con amenazas y agravios verbales, por lo que realicé la correspondiente denuncia”.