Esteban Izaguirre subsecretario de Seguridad dialogó con Ahora Cero Radio e informó cómo trabajaron en la prevención y control durante este fin de semana.

“Para nosotros el balance es positivo, porque pasó un fin de semana sin que ninguna persona o propiedad privada haya sido afectada. Sí tuvimos conflicto con el ruido de los vehículos, que es algo que tenemos que trabajar si es un evento que se queda, para tener una ciudad sin mucho ruido de este tipo de vehículos”, apuntó Izaguirre con respecto a los autos que vinieron a la ciudad por el evento La Costa Show Car.

Al respecto, el responsable de la Agencia de Seguridad señaló que tenían un acuerdo con los organizadores del evento para que de 13.30 a 16.30 se bajara el volumen en el Corsódromo pero eso no se logro completamente.

Por otro lado, Izaguirre detalló que “ se hicieron cerca de 3.000 mil controles y, sólo 26 resultaron positivos, lo que representa menos del 1%. Esto quiero recalcarlos, porque los chicos que vinieron con este tipo de vehículos no venían a hacer cualquier desmadre. Con el sonido tenemos que lograr alguna medida, en esta ocasión los llevamos al ex frigorífico porque centralizamos ahí la actividad, no hubo tanta dispersión, pero el lugar nos quedó chico. Son cuestiones que se tendrán que pulir porque Gualeguaychú necesita de estos eventos pero tenemos que lograr pacificar un poco a la comunidad con tener que soportar diferentes cuestiones”