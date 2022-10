Eugenia Garbino, ex paciente oncológica, habló en ElDía desde Cero acerca de la reunión que tuvieron con el Intendente Piaggio sobre la posible vuelta de la combi para trasladar a personas que necesiten ir a Concepción del Uruguay a realizarse sus tratamientos.

“Ellos han estado viendo este tema y lo que dicen por un lado es que la ordenanza no fue consensuada, y nos dicen y por ahí tienen razón que las obras sociales tienen que hacerse cargo, pero entonces en lo que quedamos o lo que nos dijo Martín (Piaggio) es que van a poner todo lo mejor, que tenemos que unirnos para lograr las mejoras, que van a hacer todo el esfuerzo para acompañar a los que lo necesiten, y que transitoriamente podría llegar a estar la combi”, manifestó Eugenia.

"Por otro lado, nos dijeron que cuando la sacaron hablaron con el Ministerio de Salud de la Provincia y el Hospital y que se consensuó que no seguía, porque supuestamente la combi no estaba en condiciones, porque ellos hablan de que por ahí se puede descompensar algún paciente, pero yo les comentaba que no fue el caso nuestro, porque los que van a hacerse radioterapia no están en una situación terminal", comentó la gualeguaychuense.

Asimismo, planteó que "lo que vimos es predisposición, después no estoy del todo contenta porque yo voy por la combi, yo pienso en la contención de la gente, porque por más que fueras en remis es distinto, porque son más de 30 días seguidos que hay que ir, no es uno solo, es un tratamiento de varios días".

Por otra parte, manifestó que “lo otro que nos dijeron es que hay una oficina de ‘Acceso a la Justicia’, que está en la parte de Desarrollo Social. Ahí están trabajando para que si alguien tenga que ir y la obra social no te acepta, ellos te hacen el trámite legal y se ocupan ellos. Lo hacen con eso y con los problemas por medicamentos, por lo que hay que ir ahí”, cerró Eugenia.