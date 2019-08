Transporte: El Municipio asegura que no cuenta con fondos para subsidiar al sector

En el marco del paro de 24 horas, anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde donde se reclama la actualización de la escala salarial de los choferes, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Santiago Irigoyen, dialogó con ElDía desde Cero.

La crisis del sector no es nueva, n mucho menos. Y no se desató por la demanda sindical. Nació a principio de año, cuando el gobierno nacional acordó con las provincias el traspaso jurisdiccional de los subsidios al transporte.

Esta situación hizo que dejen de ingresar cifras millonarias a las empresas, a lo que se le sumó la quita del subsidio al gasoil y la creciente inflación en los costos del sector, muchos de ellos dolarizados.

Ante este panorama, no fueron pocas las oportunidades en que se habló sobre la posibilidad de que el gobierno municipal destine una partida especial hacia el sector. A este tema se refirió Irigoyen. “Cuando elaboramos el presupuesto, en septiembre del año pasado, no se contempló ese tema”, expresó. E inmediatamente aclaró que “actualmente el Municipio no está en condiciones de absorber una situación de ese tipo”.

De esta manera, el Ejecutivo ratificó su postura inicial: la quita del subsidio la resolvió Nación y Provincia acompañó, por lo que las soluciones deberían llegar de arriba.

Las gestiones en Transporte

A mediados de mayo de este año, junto al director de tránsito Oscar Navone y a los empresarios del sector de la ciudad, el propio Irigoyen encabezó la gestión con el entonces subsecretario de Transporte, Luis Molouny, para que Gualeguaychú comiencen a percibir el 25% de lo que llegaba hasta el 1º de enero de este año en condición de subsidio.

Específicamente para tal fin la Nación creó la Resolución Nº 1086/2018, un fondo de mil millones de pesos para distribuir entre las localidades que justifiquen mayores complicaciones económicas para brindar un normal servicio de transporte de pasajeros.

Pero, hasta ahora, no ha habido novedades al respeto. “Como pasa muchas veces con estos temas, la realidad es que nos han ido corriendo el arco”, metaforizó Irigoyen.

“Nos dijeron que iban a analizar el estudio de costos –elaborado entre las empresas del sector y la Municipalidad– y nos iban a dar una respuesta. Nosotros le pedimos que (la aplicación del 25% demandado) sea retroactiva al primero de enero”, contó el responsable de las cuentas públicas de la ciudad.

Solución de fondo o parche

“El Estado nacional considera que las empresas tienen que modificar su matriz de costos y ser más competitivas para seguir prestando el servicio. Por eso retiraron el subsidio. Pero en el medio, a la empresa le aparece la paritaria, el aumento del combustible, el aumento de la luz del taller y los repuestos, entonces es imposible volverse más competitivo”, indicó Irigoyen, crítico de la medida del gobierno de Mauricio Macri.

“No se puede ser competitivo de un año a otro, se necesita más tiempo. Y es el propio Estado el que debe ayudar a lograr esa competitividad, reduciendo impuestos, poniendo a disposición un gasoil a un precio razonable, colaborando con la boleta de la luz”, enumeró. Y dejó clara la postura del Ejecutivo local sobre el tema: “Cualquier solución que surja desde el Municipio desde el punto de vista financiero es una solución transitoria, nosotros no vamos a solucionar el tema de fondo”.