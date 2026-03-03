Tras la publicación en el Boletín Oficial Nº 28.286, el Gobierno de Entre Ríos formalizó la Resolución Nº 015/26 ST que establece un nuevo esquema tarifario para el servicio de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial. La medida busca equilibrar la sustentabilidad de las empresas con el poder adquisitivo de los usuarios, fijando un nuevo valor de referencia para el cálculo de los pasajes.

Los motivos del incremento

Según los considerandos de la norma, la actualización responde a la evolución de los costos en insumos clave. El texto oficial destaca que se registraron aumentos en "salarios, combustibles, lubricantes y neumáticos, los que luego de un estudio competente, reflejan un 18% más".

La autoridad de aplicación justificó la medida señalando que es "imprescindible considerar la sustentabilidad de la prestación de los servicios, con el fin de satisfacer con regularidad, generalidad, continuidad, obligatoriedad y uniformidad" el transporte en la provincia. No obstante, se aclaró que lo resuelto "no representa un incremento en lo que refiere a subsidios de carácter provincial", apelando a un esfuerzo compartido.

El nuevo cuadro tarifario

El cuerpo de la resolución, firmado por el Secretario de Transporte, Ing. Aníbal Daniel Steren, detalla los nuevos valores técnicos que rigen desde su publicación:

Valor general: "Fijar para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial, un precio kilómetro de referencia a aplicarse a partir de la fecha de la presente Resolución, a un valor de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS ($ 132.-)".

"Fijar para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial, un precio kilómetro de referencia a aplicarse a partir de la fecha de la presente Resolución, a un valor de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS ($ 132.-)". Servicios diferenciales: Para la modalidad "PUERTA A PUERTA" , se determinó una tarifa mínima de un "25 % más sobre los valores establecidos" , mientras que para el servicio "COCHE CAMA" , el incremento será de un "12 % más" .

Para la modalidad , se determinó una tarifa mínima de un , mientras que para el servicio , el incremento será de un . Topes y promociones: La normativa indica que "los descuentos por tarifas promocionales no podrán ser superiores al quince por ciento (15 %) de la tarifa máxima aplicable".

Obligaciones para las empresas

Las compañías de transporte deben comunicar sus nuevos cuadros a la Dirección de Transporte en un plazo de tres días. Además, la resolución es taxativa respecto a la información al ciudadano: "Los cuadros tarifarios autorizados (...) deberán ser comunicados al público usuario por medio de carteleras en ventanillas y ómnibus", advirtiendo que la inobservancia será motivo de sanciones.

Con esta actualización, el Gobierno busca evitar lo que denomina un "círculo vicioso", intentando que la tarifa sea "justa y razonable de modo tal que no se genere una consecuente baja de demanda y a su vez una nueva necesidad de incremento para compensar esa caída".

