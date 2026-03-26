ESCALADA DE PRECIOS
Transportistas alertan sobre el aumento del combustible y aseguran que "pone en riesgo la cadena de abastecimiento"
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) alertó sobre la continua escalada en el precio de los combustibles, la cual amenaza con interrumpir la cadena de suministro en todo el país.
Desde principios de marzo, los precios del gasoil y de las naftas se incrementaron entre 3 y 5 veces, con un rango que oscila entre 20 y 25%. En la actualidad, el gasoil de grado 2 (el de mayor uso en el sector del transporte) ya supera los 2100 pesos por litro, y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos 2 años.
Costo récord en la región
Los economistas de la Federación que nuclea a 42 Cámaras de transporte de todo el país
destacaron que, medido en dólares (al menos US$ 1,50), el litro de gasoil en la Argentina
alcanzó uno de sus valores más altos de la última década, posicionándose como uno de los
más caros de la región.
“La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las
más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en
muchos rubros, se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra
estructura de costos”, explicó Cristian Sanz, Presidente de FADEEAC.
La velocidad de los aumentos actuales no tiene precedentes cercanos. Mientras que en todo
2025 el gasoil acumuló una suba del 45% (frente a un IPC del 31,5%), en apenas 20 días de
marzo los incrementos ya superaron en un tercio esa cifra anual.
Sanz fue tajante respecto a la sostenibilidad del servicio: “La actualización de las tarifas debe
ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el
consiguiente impacto económico y social. Los camiones mueven más del 90% de la economía
del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional. Apelamos a la
madurez y responsabilidad de todas las partes”.
Factor internacional y contexto local
Los especialistas del Departamento de Estudios Económicos y Costos señalaron que cada
incremento del 10% en el gasoil impacta de forma directa en al menos 3,5% en los costos
operativos de las empresas que realizan viajes de media y larga distancia.
Si bien el mercado global atraviesa un shock por el conflicto en Medio Oriente —con el barril
de Brent saltando de US$ 65 a más de US$ 100 en tres semanas—, FADEEAC advierte que la
situación local es alarmante debido al "debilitamiento de los mecanismos que permitan
desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, en un marco
de significativo crecimiento de la producción local de petróleo (Vaca Muerta)".
"Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una
imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes",
concluyó Sanz.