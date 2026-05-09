Este sábado se confirmó el fallecimiento del hombre que sufrió graves heridas en un siniestro ocurrido el lunes en Pueblo Belgrano.

La víctima circulaba en moto, e impactó de frente contra un Renault 12 en la intersección de la Ruta Provincial número 42 y Pedro Ayala, en Pueblo Belgrano.

Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por la ruta en dirección al sur y, al girar hacia la izquierda para ingresar a Pedro Ayala en sentido este, impactó contra la moto que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al hospital local.Allí fue asistido por el médico de guardia, quien constató traumatismos y fracturas, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado.

Finalmente, tras 5 días internado, terminó perdiendo la vida.