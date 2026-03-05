Un joven de 24 años, imputado por varios hechos delictivos que afectaron a su ex pareja, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado. La sanción fue homologada recientemente por el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, por iniciativa de la fiscal Alejandra Montiel.

Durante 2024 y gran parte de 2025, el acusado protagonizó múltiples episodios contra su ex novia de 21 años, muchos de ellos en el contexto de violencia de género. Entre los delitos que se le atribuyeron están amenazas, daños, violación de domicilio, robo y desobediencia judicial.

Según la fiscalía, el hombre no solo enviaba mensajes intimidatorios como “si tu mamá te consigue un macho, las mato a las dos”, sino que también se presentaba en repetidas ocasiones en el domicilio de la víctima, escalaba medianeras para ingresar y la agredía físicamente, advirtiéndole incluso que le prendía fuego la casa si hacía la denuncia.

El último incidente registrado ocurrió a mediados de septiembre pasado, cuando el joven interceptó a la mujer en bicicleta mientras ella transitaba por la zona norte de Gualeguaychú. Al intentar detenerla para hablar, la tiró al piso, tras lo cual le sacó 20 mil pesos que llevaba y huyó corriendo con el dinero.

Debido a las reiteradas infracciones a las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a la víctima, se llegó al juicio abreviado y se dictó la condena condicional. En caso de que el condenado incumpla las condiciones impuestas, la pena podrá convertirse en cumplimiento efectivo.