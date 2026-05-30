La cantante entrerriana Emilia Mernes fue una de las grandes protagonistas del show que Los Ángeles Azules brindaron este viernes en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista nacida en Nogoyá, que este domingo estará en la ciudad para recibir un reconocimiento, se sumó al escenario para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, una de las colaboraciones más exitosas de la banda mexicana con artistas argentinos.

La presentación formó parte de una nueva gira internacional del reconocido grupo de cumbia mexicana, que además confirmó su regreso a la Argentina en 2026 con presentaciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La joven artista entrerriana estará en la ciudad de Nogoyá donde será distinguida como “Nogoyaense Ilustre” en reconocimiento a su exitosa carrera como artista de proyección nacional e internacional.

El acto de distinción, formalizado mediante la Ordenanza N° 1.557 y el Decreto N° 520 del Poder Ejecutivo municipal, se llevará a cabo el domingo 31 de mayo a las 16 en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, situada en la esquina de 9 de Julio y Centenario. Esta ceremonia, encabezada por el presidente municipal Bernardo Schneider, celebra el vínculo de la cantante con sus raíces y su impacto en la cultura actual.

Otra gran actuación



Durante el concierto, Los Ángeles Azules repasaron algunos de sus clásicos más emblemáticos, entre ellos “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar” y “20 Rosas”, ante un Movistar Arena colmado.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de Emilia Mernes, quien compartió escenario con la agrupación para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, canción que forma parte de las colaboraciones que el grupo mexicano viene realizando con destacados artistas de Latinoamérica.

Tras su participación, la cantante entrerriana expresó su gratitud a través de las redes sociales. “Feliz de compartir esta noche. Gracias por la invitación, los quiero”, escribió en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Una artista con proyección internacional



La presencia de Emilia en el espectáculo volvió a confirmar el momento de consolidación internacional que atraviesa la artista, convertida en una de las figuras más importantes de la música pop urbana de habla hispana.

Su participación se dio en un show donde también se esperaba la presencia de otros artistas argentinos que colaboraron con Los Ángeles Azules en los últimos años, entre ellos Nicki Nicole, Cazzu, Lali Espósito, Luck Ra y Abel Pintos.

La reciente polémica en Nogoyá



La actuación de Emilia ocurrió pocos días después de que su nombre estuviera en el centro de una controversia política en su ciudad natal.

La declaración de Emilia Mernes como Ciudadana Ilustre de Nogoyá generó debate en el Concejo Deliberante local, luego de que la viceintendenta Desiré Peñaloza, en una reprochable actitud, se retirara de la sesión antes del tratamiento del proyecto.

El encono de Peñaloza con Emilia viene de arrastre. Se remonta a una intervención que Emilia Mernes tuvo en 2021 en el programa Podemos Hablar, de Telefé, que conducía Andy Kutnesoff. Allí, relató las situaciones de bullying que sufrió en la adolescencia cuando empezó a tener relevancia a nivel nacional. Debió cambiarse de colegio y se inscribió para finalizar el secundario en el Instituto Nuestra Señora del Huerto, de Nogoyá.

Pero allí el hostigamiento siguió. Y por esos hechos señaló a alguien que definió como “líder”, apañada por las autoridades del colegio. Se refirió a “Milagros”, que, según versiones que corren en Nogoyá, es ni más ni menos que la sobrina de la actual viceintendenta. Dijo que pasó situaciones de acoso y violencia. “A ella le molestaba mi existencia, me azotaba el banco. Y lo triste es que nadie saltaba por mí. Nadie decía: ´Che, Milagros, está mal lo que estás haciendo. Todos iban detrás de ella”.

A Peñaloza le habría molestado que Emilia la dejara en evidencia. La iniciativa había sido impulsada por la directora de Cultura del municipio, Karina Clementin, con el objetivo de reconocer la trayectoria artística y la proyección internacional de la cantante nacida en la ciudad entrerriana.

Mientras Peñaloza discute nimiedades, Emilia siguió enfocada en su carrera artística y volvió a destacarse sobre los escenarios, esta vez junto a una de las bandas más populares de la música latinoamericana.