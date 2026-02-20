Una falla en un conducto de 140 milímetros obligó a desplegar un operativo específico este jueves por la tarde en la intersección de Concordia y Avellaneda. El inconveniente se detectó alrededor de las 17 y demandó casi cinco horas de labor ininterrumpida hasta restablecer la estanqueidad del sistema.

En el lugar trabajó personal de Obras Sanitarias con el apoyo de una retroexcavadora, un camión y otros vehículos pertenecientes a la cartera. El equipo mecánico permitió abrir el terreno hasta alcanzar la tubería afectada, retirar suelo saturado y garantizar condiciones seguras para la intervención manual sobre la red.

Una vez expuesto el tramo comprometido, la cuadrilla limpió la superficie y colocó una junta metálica de ajuste que abraza el cilindro en el punto dañado. El dispositivo cuenta con bulones laterales que, al ajustarse, ejercen presión mediante una goma interna que sella la filtración. Esta técnica evita reemplazos extensos y permite restituir el servicio con eficiencia y precisión.

Para ejecutar la reparación fue necesario frenar momentáneamente la presión en la planta productora de agua potable. Finalizada la tarea, la instalación retomó su régimen habitual. Desde la Dirección se informó que la variación generada por la detención y posterior puesta en marcha puede desprender escoriaciones acumuladas en la red, lo que podría provocar turbiedad en domicilios cercanos. Ante esta situación, se solicita a los vecinos mantener abierta la canilla de ingreso o la bajada del tanque durante algunos minutos hasta recuperar la transparencia habitual.

Durante la noche se evaluará el comportamiento del arreglo. El perímetro quedó debidamente balizado y cerrado para evitar riesgos. Si no se registran nuevas pérdidas, el viernes por la mañana se procederá al relleno del pozo con arena y broza, etapa previa a la consolidación final de la superficie intervenida.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.