Un camión, marca Ford modelo Cargo semirremolque, cargado con aserrín, en dirección norte sur, fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta que circulaba en sentido opuesto, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco del equipo. El accidente vial ocurrió la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 646, en departamento La Paz.

Posteriormente, según informó la Policía, la Pick Up, marca Ford modelo 100, conducida por persona de 64 años, detuvo la marcha y luego de mantener una leve conversación con el conductor del camión avanzó unos 500 metros hacia el norte introduciéndose en la banquina, y se disparó en la cabeza. Fue trasladado con signos vitales débiles al nosocomio.