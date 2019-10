nahir perfil.jpg

Galarza, condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, admitió su error por haber utilizado un teléfono celular en prisión y posteriormente publicar fotos en su cuenta personal de Facebook, según detalla Infobae.

El castigo inicial por esta falta era de 10 días de encierro en el calabozo pero luego de que su abogado intercediera presentando las disculpas de Nahir, terminó siendo de cinco días.

En cuanto a cómo vivió sus días de sanción, la joven contó a una de sus compañeras: “La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían dos veces por día. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo sólo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé”.

“Pido perdón, no voy a volver a cometer ese error”, fue una de las frases que utilizó Galarza para apelar a su castigo. Cuando volvió a la celda junto a sus compañeras se enteró de la repercusión que tuvieron las fotos junto a Lescano. Una de las detenidas le aseguró que los comentarios fueron “más a favor que en contra”.

“Ahora que está en la celda otra vez, le volvió el alma al cuerpo. Es más, ella no lo dice porque no quiere quedar como víctima, pero el primer día la tuvieron sin comida”, detalló un allegado y agregó: “Creo que le tienen bronca porque todo lo que hace trasciende y quisieron darle un castigo ejemplar, pero por más que no se pueda tener un celular, tantos días en un calabozo es demasiado”.