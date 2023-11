El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, realizó un balance de gestión, detallando y explicando el trabajo llevado adelante en materia de obra pública y planeamiento. Destacó la visión del gobernador Gustavo Bordet en el abordaje articulado entre cada organismo para priorizar y ejecutar obras significativas en toda la provincia.



El ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, realizó un balance de la gestión, analizando lo desarrollado por la cartera. “Nuestro gobernador Gustavo Bordet estableció un eje muy fuerte en la obra pública, otorgando a la gestión la posibilidad de ejecutar a lo largo y a lo ancho de la provincia, en cada departamento, en todas las ciudades, no solamente cabeceras departamentales, sino también en comunas y juntas de gobierno, sin distinción política, trabajando para los entrerrianos y entrerrianas con obras importantes, necesarias, y significativas”.



El titular de la cartera destacó que “el ministerio es el organismo ejecutor de la obra pública, y en este sentido trabajamos con todos los ministerios generando, por supuesto, una articulación para evaluar y trabajar ante las necesidades de cada área en lo que respecta a la salud, educación, seguridad, cultura, entre la diversidad de obras que se llevan adelante”.



“Es necesario remarcar que, sobre todo el inicio de la gestión y frente a la pandemia de Covid-19, implicó modificar el eje de desarrollo que teníamos previsto y atender específicamente todo lo necesario para fortalecer la infraestructura en salud. Y así es que intervenimos en la mayoría de los hospitales de la provincia y en centro de atención primaria de salud”, mencionó el ministro Richard como dato necesario para enmarcar el inicio de la primera gestión de gobierno provincial.



En tal sentido, destacó el trabajo de todos los equipos que conforman el Ministerio de Planeamiento “a quienes agradezco muchísimo el esfuerzo en los momentos de la pandemia, que fueron muy difíciles porque teníamos que estar trabajando a distancia para a la vez en territorio para asistir las obras que prácticamente no se paralizaron”.



OBRAS FINALIZADAS



Al referirse a la cantidad de obras finalizadas durante las dos gestiones de gobierno, el funcionario indicó que concluyeron más de 400 obras “atendiendo todo tipo de problemáticas, además de poner el foco en la infraestructura para la salud, se llevaron adelante además obras en educación, seguridad, agua y saneamiento, recuperación de edificios públicos, entre otras obras”.



“En ese orden, la inversión alcanzó los 15.000 millones de pesos, culminando de esta forma trabajos distribuidos en todo el territorio de la provincia, atendiendo diversas demandas, mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas” precisó, además.



MÁS DE 230 OBRAS EN EJECUCIÓN



El ministro Richard abordó también en detalle lo que se encuentra actualmente en ejecución. Al respecto indicó que “hoy en el desarrollo de la obra pública tenemos dos más de 230 obras en ejecución, con una inversión de más de 50.000 millones de pesos”.



En relación a las obras en marcha, Richard destacó que “hemos estado trabajando con la próxima gestión en diferentes encuentros para que se continúe con las obras porque representan la demanda necesaria que tienen los entrerrianos en toda la provincia”.



“Todo estas obras tienen diferentes recursos. El mayor volumen de obras es financiado por el Tesoro de la provincia y contamos, además, con financiamiento nacional a través de diversos programas; y por otro lado también a través de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde estamos desarrollando dos importantes programas, como el de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, y el de Saneamiento de la cuenca del Río Uruguay”, detalló Richard.



Mencionó que en materia de Infraestructura educativa, ha sido la visión del gobernador Gustavo Bordet, de “fortalecer la educación Técnica y Agrotécnica, dando relevancia a las residencias para garantizar la permanencia de las y los estudiantes”.



“Pero también contamos con un plan de obras que ha puesto énfasis en lo que hace a obras de defensa contra inundaciones, en infraestructura sanitaria con la ejecución de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), como también infraestructura urbana mejorando el día a día de la población”, continuó el titular de la cartera.



OTROS PLANES



El ministro Richard destacó en párrafo aparte la ejecución de obras enmarcadas en otro tipo de programas o acciones del ministerio. Estas refieren al Plan de Refacciones y Mejoras Edilicias de Arquitectura, y las obras de emergencia ejecutadas por Obras Sanitarias e Hidráulica.



En el primer caso, indicó que a través del plan se cuenta con 127 obras, con una inversión de más de 540 millones de pesos. “Este plan permite atender problemáticas de resolución rápida y que impactan de manera positiva en el funcionamiento diario de escuelas u hospitales y centros de salud. Es un trabajo articulado entre las zonales de Arquitectura, las Departamentales de Escuelas, y áreas de Salud, para evaluar y priorizar las urgencias”.



En relación a las emergencias de Obras Sanitarias e Hidráulica, tienen que ver con trabajos que den solución a provisión de agua potable, limpieza de pozos y/o arroyos. “Son trabajos llevados adelante por las cuadrillas de los organismos correspondientes, que permiten atender situaciones particulares que requieren los municipio o comunas”, concluyó Richard.



De esta forma se llevaron adelante 32 intervenciones, con una inversión de más de 184 millones de pesos.



Al finalizar, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, afirmó: “Todo este trabajo que hemos llevado adelante desde el ministerio, el cual tuvo como premisa concretar el compromiso asumido por el gobernador Gustavo Bordet, se logró en virtud de las capacidades, compromiso y gran trabajo que llevan adelante los profesiones que conforman los equipos de la cartera, sin los cuales, estos logros no se hubiesen alcanzado. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido”.

Fuente: Reporte 2820