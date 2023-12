Después de que se dilatara más de la cuenta la salida de Huracán, Diego Martínez llegó a un acuerdo con la dirigencia del Globo y también formalizó su vínculo con el Consejo de Fútbol, que lo apuntó como reemplazante de Jorge Almirón y el interino Mariano Herrón de cara al 2024.



Boca Juniors afrontará Copa de la Liga, Sudamericana y Copa Argentina en el primer semestre del año próximo, pero ya sabe que cuenta con estratega definido para iniciar la pretemporada el martes 2 de enero.



De paulatina evolución como entrenador profesional, el ex mediocampista que cimentó su carrera como futbolista en las categorías del ascenso (con pasos por Guatemala y Grecia), comenzó como técnico en las inferiores de Boca Juniors de la mano de Jorge Coqui Raffo, quien coordinó el fútbol juvenil xeneize entre 2011 y 2017, aportando lazos con el Barcelona de España en un proyecto que con el tiempo no prosperó.



Martínez se retiró en 2011 y dirigió en las inferiores boquenses hasta 2015, cuando apostó a lo grande para conducir a Ituzaingó en la Primera D.



En esos cuatro años en las formativas azul y oro, estuvo al frente de las categorías 2000 (de Marcelo Weigandt), 2001 (Vicente Taborda), 2002 (Equi Fernández, Cristian Medina, Exequiel Zeballos y Luca Langoni), 2003 y 2004 (Valentín Barco y Lautaro Di Lollo)

.

Además de otros que ya no están en el club pero juegan actualmente en Primera como Agustín Almendra (Racing), Facundo Colidio (River), Agustín Roffo (Instituto de Córdoba), Mateo Retegui (Genoa y Selección de Italia) y Agustín Sández (Rosario Central).



Existen otros dos "externos" que hoy forman parte de la plantilla y supieron convivir en el vestuario con Martínez: Ezequiel Bullaude (2020 en Godoy Cruz) y Lucas Blondel (2021 a 2023 en Tigre).



Y puede sumarse a ellos con un asterisco el particular caso de Miguel Merentiel, que fue tutelado por él apenas un mes entre el arribo del entrenador al Tomba (agosto de 2020) y la salida del uruguayo a Defensa y Justicia (septiembre de 2020), que no llegó a sumar partidos con él.



En tanto, los tres nombres que tendrán que presentarse el 2 de enero en Boca Predio y serán evaluados por un técnico que ya los conoce por su paso en las inferiores del club son Aaron Molinas, Agustín Obando (ambos fueron reclutados por Martínez en calidad de préstamo cuando estaba en Tigre) y Gabriel Vega (Godoy Cruz).



De estos mencionados, el que más chances tendría de permanecer y formar parte del proyecto futbolístico del nuevo cuerpo técnico es el primero.

Hace algún tiempo, el nuevo DT de los de la Ribera se refirió al arribo del Colo Barco al club: "Llegó como un volante ofensivo, él tenía algo que para mi tiene que tener el futbolista, eso del fuego sagrado. En un partido contra Estudiantes, que lo pusimos de tres, sentíamos que por esa agresividad que tenía en los duelos podía llegar a ser un lateral profundo y de ataque. Uno hoy lo ve ahí y se pone contento".



En resumen, el gran punto a favor con el que contará Martínez y seguramente uno de los motivos por los que el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme hace rato que lo buscan y convencieron de agarrar en este mercado es su conocimiento sobre gran parte del plantel.



Son un total de 9 integrantes de la nómina que pasaron por sus pizarrones: Marcelo Weigandt, Vicente Taborda, Equi Fernández, Cristian Medina, Exequiel Zeballos, Luca Langoni, Valentín Barco, Lautaro Di Lollo, Ezequiel Bullaude y Lucas Blondel. Y a ellos se les sumarán en la pretemporada -con chances de permanecer- Aaron Molinas, Agustín Obando y Gabriel Vega.



La directiva xeneize busca cerrar en las próximas horas algunos refuerzos para que arranquen cuanto antes a trabajar con el equipo: Éver Banega, Kevin Zenón y Rubén Botta están apuntados. Los dos que no continuarán son Facundo Roncaglia y Diego González, quien ya se despidió de la institución a través de las redes sociales.