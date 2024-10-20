El jueves por la tarde, las fuerzas de seguridad recibieron un llamado alertando que un hombre se había arrojado desde el puente que cruza sobre el río Gualeguaychú en la Ruta Internacional 136 .

Inmediatamente, personal de la Comisaría Tercera le dio intervención en el caso a la Prefectura Naval, quienes de inmediato comenzaron con la búsqueda de la persona en las aguas del río, en la zona de cercana a Parque del Sol.



Dado que el cuerpo no aparecía durante los primeros rastrillajes, buzos tácticos de Paraná y de Zárate se incorporaron a la búsqueda para prestar apoyo.



Finalmente, luego de cuatro días de incertidumbre, en la tarde de este domingo lograron encontrarlo. La víctima era un hombre de 72 años, quien habría tomado la decisión de quitarse la vida arrojándose a las aguas.



Según trascendió, la Prefectura entregó el cuerpo a la Policía de Entre Ríos que lo trasladó a la Morgue Judicial en el Cementerio Norte para que se concrete la autopsia dispuesta por el Ministerio Público Fiscal.