Luego de la tormenta del día sabado, que provocó daños en el tendido eléctrico de la ciudad, durante toda la jornada del domingo cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica trabajaron intensamente para reparar los daños causados por el temporal en la línea troncal de 13 kV.

El mismo está ubicado sobre terrenos difíciles de acceder debido al barro acumulado, en la Ruta Provincial 42.

“Seguimos trabajando para garantizar un servicio seguro y estable en cada rincón de nuestra comunidad”, expresaron desde la entidad.