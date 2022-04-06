Lentamente se está volviendo a la normalidad. La opción de usar o no el barbijo queda a criterio de los padres y de los chicos en los distintos niveles y comenzó a instrumentarse a partir de hoy.

En la recorrida realizada por ElDía, se observó que en algunos establecimientos ya se implementó la nueva medida; mientras que en otros se iba a llevar a cabo una reunión con los padres para informarles sobre la nueva etapa de la pandemia que se inicia.

En las aulas de una escuela centenaria de la ciudad, el uso del barbijo estaba repartido, con una particularidad: en los grados más elevados eran más los que no lo usaban que quienes lo hacían, mientras que en los más chicos la proporción era la inversa.

En la secundaria, la mayoría del alumnado optó por no usar barbijo, al menos los que concurren a los últimos años; mientras que en los más chicos estuvo más repartido.

Al respecto, la Profesora Verónica Alsina Miranda, directora de la Escuela Secundaria 17 “Héroes de Malvinas”, contó a ElDía que "recibimos ayer la resolución 1170 del Cinco de Abril, donde se estable que el uso de barbijo es opcional en los ámbitos escolares, lo cual significa que los alumnos, la familia, docentes, deciden si utilizan o no el barbijo”.

Agregó que, como está mencionado en la resolución, hablaron con los chicos "a los cuales les aclaramos que seguimos manteniendo el distanciamiento social, los espacios ventilados en aulas y oficinas, además de tener alcohol en gel en el ingreso al establecimiento y en las aulas”, y les resaltamos que “aquel que presente algún síntoma, aunque sea un leve malestar, que nos avisen”.

Asimismo, detalló que “algunos chicos se han retirado pero luego de haberse colocado la vacuna contra el covid o bien contra la gripe", y reiteró que “los que presentan algún síntoma compatible con estos virus no tienen que venir a la escuela, y luego presentar un informe”.

Además, comentó que “a los chicos que tienen problemas de alergia, que se profundizan con estos días, les pedimos que se coloquen barbijo por sus compañeros y por los docentes que son de riesgo y que continúan con el barbijo”.

A modo de ejemplo, valoró que “ayer una docente que es de riesgo dictó clases con barbijos a alumnos que utilizaron el tapaboca, cuidando a su educadora”.

A la escuela “Héroes de Malvinas” concurren 374 alumnos, de los cuales 174 pertenecen el ciclo orientado y 200 al ciclo básico, y unos 80 profesores.

“Tenemos chicos que están felices de la vida cuando le dijimos que era optativo el uso, como que se liberaron; mientras que otros, por diversas razones, siguen usándolo”, contempló Verónica.

Por otra parte, sobre el uso en los docentes, mencionó que “es muy difícil e incómodo enseñar con el barbijo puesto, hay docentes que terminan con la garganta destrozada por el esfuerzo que realizan por enseñar, debido a que tienen que esforzar la voz", y aclaró que "se dificulta el tema de la comunicación, pero fue y es necesario el uso en determinados casos”.

Respecto a cómo tomaron la noticia los padres, señaló que “algunos se mostraron sorprendidos con esto de que se pueda elegir o no, si está permitido o no, tienen dudas, por lo que sería bueno que la directiva llegue con el mandato de se usa o no se usa”.

Por último, la directora finalizó diciendo que “un número importante de padres nos comunicó que igual iban a mandar a sus chicos con el barbijo debido a que se han dado casos de gripe, las temperaturas están bajando y que es mejor prevenir para no tener inconvenientes a futuro, Está el temor, la pandemia nos afectó a todos, el miedo persiste, como también el cansancio a tanto resguardo”.