Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de YPF. El presidente Javier Milei había anticipado que el exjefe de Gabinete presentaría su dimisión en la petrolera estatal esta semana.

Tras su llegada a la Jefatura, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trata del puesto que concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, el exvocero presidencial había asumido en calidad de ad honorem y no percibía el sueldo por su lugar en el directorio.

Sin embargo, tras la confirmación de su salida del Gabinete, crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que mantuviera ese puesto y pasara a percibir los honorarios que había rechazado, con una remuneración mensual que ronda entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, según documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas.

El presidente desmintió esas versiones: “Manuel está fuera de YPF”, dijo horas después de confirmada la renuncia de Adorni. “No hay discusión sobre eso”, agregó Milei.

Ahora, el Gobierno deberá definir quién será su reemplazante en el directorio, un lugar que tradicionalmente es ocupado por el ministro coordinador, cargo que ahora ocupa Diego Santilli.

Cómo llegó Adorni a YPF

A fines de enero, el Gobierno formalizó cambios en la conducción de YPF. Fue entonces cuando Adorni se incorporó al directorio de la compañía en representación del Estado nacional, con la llamada Acción de Oro, que otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas. El cargo lo ocupaba hasta ese momento Guillermo Francos, quien se mantiene dentro del board, pero con otra categoría.

La designación se concretó tras una reunión del directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero. Allí se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo —ambos por motivos personales— y se avanzó con la nueva conformación de la cúpula directiva de la petrolera, controlada en un 51% por el Estado.

Adorni había asumido como director titular clase A, la única posición que concentra los derechos especiales vinculados a la Acción de Oro y que funciona como canal institucional de los intereses públicos dentro de la empresa. Al igual que otros funcionarios del Gabinete que integraron el directorio en el pasado, solo cobraba su salario como funcionario nacional.

Junto con el ingreso de Adorni, también se había sumado al directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri.

Tras oficializarse los cambios, YPF informó la nueva composición de su Directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York, lo que deberá volver a hacer cuando el Gobierno defina quién reemplazará a Adorni.

Fuente: TN