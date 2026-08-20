Luego de semanas con tiempo inestable, nublado y lluvioso, Gualeguaychú por fin vuelve a tener días de pleno sol. En las últimas horas de la tarde de este jueves, el tiempo compuso y dio lugar a un atardecer mayormente despejado en la ciudad.

El río Gualeguaychú en la tarde de este jueves

El pronóstico indica que estas condiciones meteorológicas favorables van a continuar durante el viernes y acentuarse hacia el fin de semana.

Se espera que el cielo esté mayormente despejado en la mañana del viernes, y que pueda nublarse parcialmente por momentos durante el resto de la jornada. Para el sábado y domingo, todo indica que la nubosidad será escasa y el sol acompañará el fin de semana.

Por otra parte, el cese de las lluvias viene acompañado de un descenso de las temperaturas. Se prevé que la mínima en las primeras horas de este viernes llegue a los 7 grados y las máximas no superen los 13.



El fin de semana, en tanto, registraría mínimas de hasta 2 grados en la mañana del sábado y 5 en la del domingo, con máximas que no superarían los 12 y 14 grados, respectivamente.



