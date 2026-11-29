Una persona fue detenida en el marco de la investigación por el doble homicidio de Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco, ocurrido este sábado en La Paz. La Policía realizó diez allanamientos en distintos domicilios de dicha ciudad y secuestró teléfonos celulares, municiones y otros elementos.

Los procedimientos se desarrollaron con intervención de la Fiscalía a cargo de Facundo Barbosa, en una causa caratulada como doble homicidio agravado. No se informó la identidad de la persona detenida ni cuál habría sido su participación en el hecho.

Durante los allanamientos se incautaron 20 dispositivos y partes de teléfonos celulares, cartuchos de distintos calibres, un pendrive de 64 GB, partes de motocicleta y elementos vinculados a armamento. También se realizaron requisas personales y notificaciones judiciales.



Participaron la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la División Homicidios, las comisarías Primera, Villa Alcaraz y San Gustavo, el Comando Radioeléctrico, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, Drogas Peligrosas y otras dependencias de la Policía de Entre Ríos.

Personal policial durante uno de los procedimientos.

El asesinato a balazos de los dos hombres ocurrió a las 3.20 de la madrugada del sábado, sobre la calle Arenales, en barrio Feria. Las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de un Fiat 147.

La intervención policial se había iniciado tras recibir llamados que alertaban sobre disparos hacia un automóvil. Al llegar, los efectivos constataron que ambos ocupantes presentaban heridas de arma de fuego y ya no tenían signos vitales.

Fuente: AHORA