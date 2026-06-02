Luego de objetar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli que pretende hacer el Gobierno, Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, el Presidente desestimó la propuesta.

Bullrich ofreció dar un paso al costado durante la conversación privada que mantuvo con Milei este lunes para comunicarle que no iba a acompañar el retiro del pliego de Michelli.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, comunicó la exministra de Seguridad en sus redes tras la reunión.

Cerca de la legisladora aseguraron que ella mantuvo una conversación “razonable” con el Presidente donde le explicó que no podía ir en contra de sus valores personales. En ese sentido, debido a que esa diferenciación del lineamiento de la Casa Rosada podía generar ruido político, decidió poner a disposición su renuncia.

“La presidencia de un bloque oficialista está siempre a disposición el Presidente de la nación. Si él pide dar un paso al costado, lo das, como cualquier funcionario”, explicó una fuente allegada a la exministra. Sin embargo, fuentes al tanto de la conversación aseguraron que Milei entendió sus razones y que rechazó la posibilidad de su salida.

Pese a que el Presidente no le manifestó ningún reproche, la postura de Bullrich fue leída como un nuevo gesto de autonomía. Semanas atrás, la senadora porteña le había reclamado a Manuel Adorni que presentara inmediatamente su declaración jurada para frenar el desgaste que generaba la causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en Casa Rosada y cerca de Karina Milei evitaron abrir un nuevo frente contra la jefa de la bancada oficialista. Por eso, sostuvieron que en este caso “son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”.

“Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, aseguró un funcionario que orbita la Secretaría General de la Presidencia.

Fuente: TN