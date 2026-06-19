PRONÓSTICO
Tras el alerta por tormentas, el cielo estará nublado y habrá un leve ascenso de las temperaturas mínimas en la ciudad
Luego de una jornada marcada por el alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora en las condiciones climáticas para este viernes. En Gualeguaychú se espera un día con cielo ligeramente nublado y temperaturas frescas.
Para este viernes, el organismo prevé tiempo estable en gran parte del territorio entrerriano, con cielo algo nublado y un leve ascenso de las temperaturas mínimas.
En Gualeguaychú y la región, que incluye los departamentos Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14. Además, el pronóstico indica cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.
En el resto de la provincia también se anuncian buenas condiciones. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevén temperaturas entre los 11 y los 15 grados, con cielo ligeramente nublado.
Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado.
De esta manera, tras las tormentas y el alerta vigente durante la jornada de ayer, este viernes llegará con condiciones más estables y sin lluvias a la vista en Gualeguaychú y el resto de Entre Ríos.