Para este viernes, el organismo prevé tiempo estable en gran parte del territorio entrerriano, con cielo algo nublado y un leve ascenso de las temperaturas mínimas.

En Gualeguaychú y la región, que incluye los departamentos Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14. Además, el pronóstico indica cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.

En el resto de la provincia también se anuncian buenas condiciones. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevén temperaturas entre los 11 y los 15 grados, con cielo ligeramente nublado.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado.

De esta manera, tras las tormentas y el alerta vigente durante la jornada de ayer, este viernes llegará con condiciones más estables y sin lluvias a la vista en Gualeguaychú y el resto de Entre Ríos.