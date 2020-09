Tras el "compromiso" de los vecinos, El Verde retoma su recorrido habitual

Al respecto, el encargado de la empresa Alfredo Dalcol, lamentó en ElDía desde Cero (FM 104.1) que "aun no se ha podido identificar a los agresores", y que no pudieron determinar si se trató de "una travesura" de chicos o si fue una acción con intensiones delictivas. "Ante la rotura de la ventanilla el chofer no frenó por temor a que se pueda tratar de un robo, así que no lo sabemos", expresó.

Un día después, tras la presencia de un patrullero recorriendo la zona, y fundamentalmente la reacción de los vecinos, que preocupados por quedarse sin servicio decidieron juntarse a desmalezar el terreno en el que presuntamente se escondían los agresores para arrojar las piedras, desde la empresa decidieron restablecer el servicio en el barrio.

"Informamos que a partir del día Jueves 17 de septiembre se retomará el recorrido habitual", expresaron desde la empresa que realiza el recorrido por Urquiza al Oeste hasta el Parque Industrial y la zona de Sarandí.

En el comunicado, también agradecieron "el compromiso y preocupación que demostraron vecinos de la zona, y la policía para brindar seguridad tanto a nuestros usuarios como conductores".

Dalcol mostró su gratitud con la gente del barrio y deseó que luego de la repercusión que tomaron los episodios "no se vuelvan a repetir".