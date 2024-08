La vicepresidenta Victoria Villarruel canceló a última hora su visita a Mendoza, donde iba a asistir este sábado a un homenaje por el aniversario de la muerte de José de San Martín en Las Heras. Fue tras el desplante de la Presidencia en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, que encabezó Javier Milei y donde la vice no fue invitada.

Este sábado, fuentes de la provincia cuyana señalaron que la vicepresidenta se descompuso en el aeropuerto, cuando estaba por abordar el avión para ir a Mendoza. "Estaba con presión baja", aclararon desde su entorno. Pasadas las 15, la vice confirmó que se descompensó.

La titular del Senado debía aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza cerca de las 10 de la mañana, donde iba a ser recibida por el gobernador radical Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El acto oficial arrancaba a las 10.30 en "Campo Histórico" El Plumerillo, donde las autoridades mendocinas tenían preparado para Villarruel un recorrido guiado por el lugar donde San Martín adiestró a su Ejército.

En la agenda también visitaría la casa de San Martín en la ciudad de Mendoza, donde nació y vivió Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, "Merceditas", hija del libertador, y hasta un viaje a la alta montaña a donde está el Grupo de Artillería de Montaña 8 “Coronel Pedro Regalado de la Plaza”, en Uspallata.

"Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón", confirmó Villarruel a las 15.01.

"Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre", añadió.

Las tensiones con el Presidente

De cercanía con el sector castrense, la ausencia Villarruel hizo ruido en la noche del viernes en la cena de camaradería y profundiza las versiones de distancia entre Javier Milei y su vice. La titular del Senado sugirió a través de su entorno que no fue invitada y desde el Ministerio de Defensa que conduce el radical mendozino Luis Petri, aseguraron que se bajó 15 minutos antes.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", señalaron. Y desde el equipo de Petri, contestaron: "Ella tenía su lugar y no sabemos qué pasó. Avisó 15 minutos antes que no venía".

Más allá de la cena de camaradería, este sábado Villarruel volvió a exponer el argumento de su salud.

La primera vez fue hace poco más de un mes, cuando la tensión entre ambos se hizo visible: Villarruel no asistió a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán porque acusó un cuadro de gripe. En la capital tucumana hizo mucho frío a la medianoche, pero la sorpresa llegó apenas unas horas después. La vice se mostró sonriente y del brazo de Milei para llegar al Tedeum en la Catedral Metropolitana y poco después volvieron a mostrarse juntos sobre la avenida Libertador en el desfile militar por el 9 de Julio. Incluso subieron a un tanque, en una foto que llegó a la tapa de The Wall Street Journal.

La interna se incrementó tras el tuit de la vice contra Francia por las cantos racistas de la selección de fútbol tras la obtención de la Copa América. Karina Milei debió ir personalmente a la embajada francesa para pedir disculpas.

Pero se volvieron a mostrar en público en la inauguración oficial de La Rural, en Palermo, donde solo hubo un saludo distante y no se sentaron juntos.