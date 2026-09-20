Luego del intenso temporal con abundante caída de agua e inestabilidad que afectó a la ciudad sobre el cierre del domingo, las condiciones meteorológicas mejorarán significativamente para este lunes. Se espera un arranque de jornada fresco y ventoso, sin probabilidades de lluvia.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse en Gualeguaychú tras la fuerte tormenta registrada al cierre del fin de semana. El ingreso de una masa de aire más frío pondrá fin a las precipitaciones para dar paso a un inicio de semana más fresco y seco.

Para este lunes se prevé un notable cambio en las condiciones del tiempo. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima que apenas alcanzará los 19 °C durante las primeras horas de la tarde.

El gran protagonista de la jornada será el viento del sector sudoeste, el cual se intensificará con el correr de las horas y registrará rachas que podrían superar los 50 km/h y alcanzar picos de hasta 61 km/h durante la tarde. Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado a lo largo de todo el día, la intensidad del viento hará sentir un clima fresco y marcado.

De cara a los próximos días, la tendencia apunta a un escenario despejado a parcialmente nublado, con mañanas frescas que mantendrán las mínimas por debajo de los 10 °C en el inicio de la semana.