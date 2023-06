El drama entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan continúa. No mucho después de consagrarse campeón del mundo, el futbolista enfrentó una escandalosa separación al dejar a su novia para iniciar un romance con Ailén Cova, su amiga de toda la vida.



Tras la separación, la joven influencer dejó la casa que compartían en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires. Luego de algunos meses, la ex pareja logró llegar a un acuerdo económico.



Durante el fin de semana, mientras el futbolista se encontraba en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, Camila recibió a "Kim", la mascota de ambos. “Ella recibió el perrito que tenían, Alexis se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, reveló Yanina Latorre en LAM.



Además, habló sobre los bienes en común que recibirá Camila. “Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto. Pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde, por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”, señaló la panelista.



Y añadió: “A ella, yo la vi bien, pero no quiere hablar. Subió la historia el mismo día, como mostrando la situación. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista”.



La panelista también remarcó que Mayan “lo acompañó” a Mac Allister durante sus primeros pasos y los distintos clubes de fútbol por los que pasó. “No tenía un mango, pero el tipo salió campeón del mundo, la dejó acá y se fue con la otra. Ese fue el sufrimiento de ella”, sostuvo Latorre.



Por otra parte, se refirió a la cultura de la cancelación y mencionó el impacto que tuvo esta separación en las redes sociales. “Lo que sí noté es que a él lo cancelaron bastante en Twitter, que eso no pasaba, antes al jugador de fútbol top le perdonaban todo”, señaló Yanina y Ángel De Brito añadió: “Antes era sólo contra ella, ahora los dos juntos”.



Mientras tanto, durante el reencuentro de Cami Mayan con Kim, el futbolista se mostraba en público por primera vez con su nueva novia, Ailén Cova, en el casamiento de Lautaro Martínez. La pareja, que se conoce desde la adolescencia y llevaban mucho tiempo siendo amigos, compartió una fotografía juntos en sus redes sociales.