La comunidad ricotera de Gualeguaychú se reunió este viernes para rendir homenaje a Carlos “Indio” Solari, tras conocerse la noticia de su fallecimiento. La convocatoria tuvo lugar a las 18 en la intersección de avenida Parque y España, donde seguidores del histórico cantante compartieron una jornada de recuerdo y despedida.

Bajo el nombre de “Misa Ricotera en Guale”, la actividad buscó reunir a fanáticos de distintas generaciones que acompañaron la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina.

Además del encuentro, durante la jornada se realizó la pintura de un mural alusivo al músico, con el objetivo de dejar un homenaje permanente en la ciudad. La iniciativa surgió del artista local Diego Abu Arab que impulsó la convocatoria a través de las redes sociales.

El afiche difundido para invitar al evento incluye fragmentos de la canción Héroe del whisky, una de las tantas composiciones que marcaron la carrera del artista y que forman parte del repertorio más querido por sus seguidores.

La convocatoria se dio en un contexto de profunda conmoción para miles de fanáticos en todo el país, quienes comenzaron a organizar distintas actividades para recordar al cantante, cuya obra trascendió generaciones y se convirtió en un fenómeno cultural que excedió el ámbito musical.

En Gualeguaychú, ciudad que además guarda un recuerdo especial de la multitudinaria presentación que el Indio Solari brindó en el Hipódromo en 2014.