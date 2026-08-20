Luego de que se disputaran varios partidos con las canchas en pésimas condiciones por las lluvias el fin de semana, en esta oportunidad desde la Liga Departamental de Fútbol decidieron postergar la fecha 15 que estaba programada para este miércoles, y pasarla para la semana próxima.

Es así que la fecha 15 se disputará los días miércoles 26 y jueves 27 de agosto.

FECHA 15.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO.

CANCHA A CONFIRMAR.

19:00hs SUB23 Juventud Unida vs La Vencedora.

21:15hs 1RA Juventud Unida vs La Vencedora.

CANCHA CENTRAL LARROQUE.

19:00hs SUB23 Central Larroque vs Juventud Urdinarrain.

21:15hs 1RA Central Larroque vs Juventud Urdinarrain.

ESTADIO MUNICIPAL.

19:00hs SUB23 Independiente vs Defensores del Oeste.

21:15hs 1RA Independiente vs Defensores del Oeste.

CANCHA PUEBLO NUEVO.

19:00hs SUB23 Pueblo Nuevo vs Central Entrerriano.

21:15hs 1RA Pueblo Nuevo vs Central Entrerriano.

CANCHA DEPORTIVO URDINARRAIN.

19:30hs SUB23 Deportivo Urdinarrain vs Unión del Suburbio.

21:30hs 1RA Deportivo Urdinarrain vs Unión del Suburbio.

JUEVES 27 DE AGOSTO.

ESTADIO MUNICIPAL.

19:00hs SUB23 Sarmiento vs Camioneros.

21:15hs 1RA Sarmiento vs Camioneros