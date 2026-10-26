Durante este lunes, los equipos municipales continúan trabajando en el desarme de las tribunas, el escenario y las demás estructuras montadas para el desarrollo del evento internacional.

El operativo de Higiene Urbana comenzó durante la noche del domingo, con la recolección de residuos y el vaciado de los recipientes distribuidos en el predio. Este lunes, alrededor de diez trabajadores realizaron las tareas de barrido y limpieza fina, especialmente debajo de las tribunas y en los sectores próximos al escenario.

Según informó Martín Sánchez, responsable de Higiene Urbana, el operativo permitió retirar aproximadamente dos camiones volcadores de residuos. Con estas tareas, la Costanera y los espacios afectados al campeonato quedaron limpios y en orden, mientras continúa el retiro de las instalaciones utilizadas durante la competencia.

Sánchez también destacó el trabajo sostenido del área durante toda la semana para mantener la limpieza de la playa y del sector donde se desarrolló el Mundial, desde el puente Méndez Casariego hasta el Obelisco y desde la avenida Luis N. Palma hacia la Costanera.

Por otra parte, explicó que los caños instalados para las conexiones del evento permanecerán en el lugar, protegidos con sus respectivas tapas. Está previsto realizar una obra para acondicionar el sector y dejar preparadas las conexiones para futuros acontecimientos.

De esta manera, luego de una semana de actividad deportiva internacional que reunió a delegaciones y visitantes de distintos países, el Gobierno de Gualeguaychú completó la limpieza de los espacios públicos y continúa con las tareas de desarme y retiro de la infraestructura montada para el Mundial.