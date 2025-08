Los concejales del peronismo local realizaron un pedido de informe, manifestando que un vecino les comentó que una empleada municipal trabajaría en la casa particular del concejal Jorge Roko. Al respecto, el edil del oficialismo contó a Ahora ElDía que ya puso a disposición de la Dirección de Asuntos Legales del Municipio los datos para elaborar el documento requerido, por lo que espera que esté listo a la brevedad.

En diálogo con Ahora Cero Radio, el concejal del PJ Emiliano Zapata expresó que “nos llegó la inquietud de un vecino acerca de la posibilidad de que una persona haya sido contratada por el municipio y estuviera prestando servicio en la casa del Dr. Roko. A raíz de eso presentamos un pedido de informe”.

Además, añadió que “esta chica figura contratada por Desarrollo Social, queremos que nos informen en qué lugar presta su servicio, en que horarios y cuál es la tarea que lleva adelante para conocer con exactitud”.

Puede interesarte

“Lo que queremos saber es si está trabajando en la casa y cobrando el sueldo del municipio, si trabaja de forma particular en la casa no habría problemas, tendrá que mostrar los papeles de su empleada en su hogar y Desarrollo Social nos mostrará las tareas asignadas a la empleada, los horarios que cumple y que actividad llevó a cabo, es tan sencillo como eso”, marcó Zapata y agregó “esperemos que sea contestado cuanto antes así se aclara todo esto Nosotros cumplimos con el rol de preguntar si esta información es cierta o no”.

Por otra parte, se refirió a la relación hay con el resto del cuerpo de concejales: “No existe vínculo entre el oficialismo y la oposición. No nos invitan a ningún tipo de acto, a mí particularmente me molestó no poder participar del homenaje que hicieron a Blas Fiorovic, que fue un compañero de trabajo. No nos invitan a las reuniones de Presupuestos Participativos, sólo a los actos oficiales importantes”.

Sobre la nueva configuración del Concejo Deliberante, con Maximiliano Lesik y Micaela Rodriguez como parte de la oposición, Zapata señaló que en la actualidad hay una “una comunicación más cercana porque los tenemos en la oficina contigua. Pero con el oficialismo, más allá de las reuniones de comisión y sesiones, nunca tuvimos una relación diaria”.