Enero fue un mes difícil para Gualeguaychú, y provocó incluso discrepancias entre el Consejo Mixto de Turismo y algunos prestadores privados acerca de cuál fue la ocupación real. Lo cierto, es que tanto las cifras oficiales como las informales coinciden en que fue el arranque de año más flojo desde 2021, cuando todavía había restricciones por la pandemia de Covid-19.

“Según los números históricos que se encuentran registrados por el Observatorio de Turismo en cuanto a los porcentajes de ocupación, los cuales fueron informados a la Secretaria de Turismo de la Provincia y medios locales, indican que para los números de enero rondaron el 74% en 2018, 64% en 2019, 75% en 2020, 64% en 2021, 88% en 2022, 94% en 2023, 86% en 2024 y 70% en 2025”, aseguró Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo a Ahora ElDía.

“Entiendo que ha sido un verano complicado en un contexto macroeconómico difícil para todos los principales destinos turísticos, y en especial para Gualeguaychú durante la semana con una caída de reservas entre lunes a jueves. No estamos ajenos al efecto que produjo el gran éxodo de argentinos a Brasil y a Uruguay, ya que han sido miles los turistas que vacacionaron por estadías largas en el sur y norte de Brasil como también el boom de visitantes en balnearios de Punta del Este como otras playas de las costas uruguayas, que para ellos, en palabras del presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado Rolando Rozenblum, es una temporada sin precedentes en los últimos 20 años”, planteó el funcionario.

Por su parte, el empresario y ex presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) Marcelo Giachello sostuvo que “la entidad nunca coincidió con los números del Observatorio de Turismo. Zubillaga se enojó cuando usé la palabra inflado, pero lo cierto es que está muy alejado de lo que nosotros pensábamos, como que un fin de semana que era de un 60% de ocupación, y no de un 84%. Y no fueron sensaciones, no había personas en la ciudad”.

Además, no auguró optimismo para lo que viene: “No creo que la temporada vaya a ser buena, a pesar de que el fin de semana nos vaya bien. Estamos muy preocupados sobre qué va a pasar durante la temporada baja. Para las termas fue el peor enero en 12 años y los costos son altísimos para mantener los lugares abiertos”.

Por su parte, Zubillaga sostuvo que las expectativas son mejores para lo que queda de febrero y que estima cerrar los números con una mejoría. “Es probable concluya con cifras similares a las de febrero de 2024 y analizamos día a día lo que ocurre e informan los prestadores del sector”.

“Nuestra ciudad es un destino de cercanía que atrae a quienes buscan estadías cortas o de escapada de fin de semana, los números reales los tendremos luego del primer fin de semana de marzo”, aclaró.

Según los datos oficiales, febrero de 2018 cerró con un 74% de ocupación en promedio; 2019 con 70%, 2020 con 80%, 2021 con 67%, 2022 con 92%, 2023 con 91% y 2024 con un 81%.

Claro está que durante 2022 y 2023 la gran presencia de uruguayos hizo una gran diferencia, realidad que desapareció con el fin de la brecha cambiaria que propiciaba el gran aluvión de los vecinos uruguayos que visitaron la ciudad durante todos los meses.

“Frente a la realidad actual, creemos que Gualeguaychú ha mostrado todo lo que ofrece y tiene en atractivos, todo ello dado a conocer mediante influencers y personalidades de nuestra ciudad”, planteó el funcionario, y marcó que “la tendencia turística marca preferencia de estadías más cortas, de 3 o 4 noches de pernoctación promedio, y se inclina por acceder a la mayor variedad de servicios y categoría. A diferencia de otros años, ha sido muy marcada por parte de los turistas la elección de complejos con pileta o parrillas y cocina, donde muchos optaron por pasar los días y salieron mucho menos a almorzar o a cenar afuera”.

La esperanza puesta en el fin de largo de Carnaval

“Para el fin de semana extra largo de carnaval el nivel de reservas promedio relevado a la fecha ronda el 80%, siendo notorio el 100% en complejos con spa, all inclusive y hoteles de mayor categoría y servicios; mientras que los apart hotel están en un 82%; hosterías, hospedajes y hostel en un 70%; y en bungalows y cabañas en un 69%, quedando más abajo todavía los hoteles residenciales, siendo que aún falta relevar el nivel de reservas que se va recaba día a día”, describió Zubillaga.

Finalmente, adelantó que ya están planificando el resto del año: “Tenemos una agenda de eventos que proponemos para reforzar el resto del calendario a partir de Semana Santa. El 22 de marzo habrá actividades por “San Patricio” en la Costanera del Tiempo y a partir de mayo se realizará el Mundial de Tango y la Feria del Alfajor. La Feria Binacional del Libro será el 15, 16 y 17 de agosto; mientras que el Mundial de Truco que se realizará en los Galpones del Puerto tendrá lugar el 4 y 5 de octubre. También está confirmada una nueva edición del Ironman 5150 y la Expo Moto. Estas son algunas de las actividades que ya estamos trabajando con los organizadores y la Subsecretaria de Cultura, Deporte y Juventud”.

Las similitudes y diferencias con Colón

Son varios los pareceres acerca de cómo les está yendo a los vecinos de la localidad de Colón, pero lo cierto es que los números marcan que tuvieron un mucho mejor enero, aunque a diferencia de Gualeguaychú ese es históricamente su mes más fuerte.

El periodista de Colón Gustavo Saldaña precisó a Ahora ElDía que “a la temporada podríamos dividirla en dos partes, en enero fue tremendamente convocante para Colón con una ocupación promedio del 85% en todo el mes. De las 14.900 camas homologadas, más de 12.000 fueron ocupadas”.

Luego, describió que “la primera semana de febrero bajó notoriamente, mientras que la semana pasada subió al 70%. Con el comienzo de la Fiesta de la Artesanía se empieza a ver qué hay turistas, pero más que nada de la provincia. En la primera quincena de enero el 81% provenía de la provincia de Buenos Aires. Todavía no tenemos los datos de febrero, pero suponemos que es bastante diferente, ya que la mitad de los turistas serían entrerrianos”.

Acerca de lo que viene, sostuvo que “se espera que la ocupación ronde en un 60 o 65%. Después tenemos lo que es el fin de semana extra largo de carnaval, que suele ser de alta convocatoria. Además, este año la presencia de uruguayos fue mucho menor, un 34% menos que el año anterior, y eso se sintió en algunos sectores”.

En cuanto a la gastronomía, el periodista colonense informó que tiene 70 comedores y restaurantes, 20 más que el año anterior. “Los precios son muy variables, desde un menú ejecutivo (entrada, plato principal y postre) turístico a $25.000, a platos más elaborados cómo pescado de río que ronda los $30.000, mientras que una pizza ronda los $14.000 y las hamburguesas completas andan en los $9500. Son precios parecidos al resto de la provincia”.

Comparados con los precios de Gualeguaychú, son muy similares, ya que las propuestas gastronómicas también rondan en esos valores.

Pero la gran diferencia en enero, Colón la hizo con sus playas: “Tuvimos mucho turismo de playa. Colón no cobra el acceso ni tampoco el estacionamiento, entonces las personas van a pasar el día con las conservadoras, lo cual hizo que los supermercados incrementaran notoriamente sus ventas, que venían muy mal durante noviembre y diciembre”, concluyó Saldaña.