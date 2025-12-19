A las 10 de la mañana de este viernes, el paso de un Fiat Spider 800 descapotable dejó simbólicamente inaugurada y habilitada al tráfico vehicular la cuadra de calle Andrade, entre Rucci y Rocamora, la cual fue sometida a un recambio de adoquines y una renovación completa de la calzada.

La intervención respondió a un reclamo histórico de frentistas y de quienes circulan a diario por el microcentro, ya que se trataba de uno de los tramos más deteriorados y complejos para transitar dentro del ejido urbano.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y fueron ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Los del Serrucho Ltda., cuyo personal realizó trabajos integrales a lo largo de los 66,20 metros que fueron renovados. La traza quedó configurada con un ancho total de 7,80 metros, compuesta por una calzada de 6,20 metros y con cordones cuneta nuevos de 0,80 metros por lado.

El plan de obra incluyó el retiro total de los viejos adoquines, la construcción de nuevos cordones cuneta en ambas manos, el reemplazo completo del caño maestro de agua potable junto con todas las conexiones domiciliarias, la incorporación de broza cemento, una capa de hormigón H13, una de arena compactada y la colocación final de los nuevos adoquines articulados.

De manera complementaria, se renovaron por completo las veredas en ambos frentes, con la ejecución de nuevos contrapisos y la colocación de baldosas Blanchino de 40 por 40 centímetros, provenientes de la provincia de Córdoba. Las esquinas de Andrade y Rucci fueron adaptadas con rampas que ocupan el total longitudinal; mientras que, en la intersección con Rocamora, frente a la sede del PAMI, se construyó un cruce peatonal a nivel de vereda, dotado de iluminación propia y diseñado también como reductor de velocidad.

Como cierre, la Dirección de Espacio Verde incorporó especies autóctonas sobre ambas aceras y se concretó la renovación total del alumbrado público, se reemplazaron las luminarias existentes por otras de tecnología LED de menor consumo energético. También se les realizaron a todos los frentistas las conexiones de agua y llave maestra nueva incluida.

La recuperación de este tramo de Andrade representa mucho más que una mejora estética: implica devolver la funcionalidad a una cuadra que acumuló daños profundos durante décadas y que, hasta hace pocos meses, condicionaba la movilidad diaria.

“Contar con calles íntegras, firmes y bien iluminadas no solo mejora la circulación, sino que fortalece la seguridad vial, reduce riesgos y consolida un entorno urbano más ordenado y previsible para peatones y conductores”, apuntaron desde la Secretaría.

Cronología de una renovación necesaria

En una primera instancia, la cuadrilla quitó los adoquines de esa cuadra de Andrade que estaban ubicados sobre el caño de agua que alimenta a los domicilios de esa cuadra, el cual fue reemplazado de manera completa por personal de Obras Públicas.

Una vez reemplazado el caño maestro de agua potable, se continuó con todo el recambio de los viejos adoquines, los cuales fueron reemplazados por adoquines articulados de hormigón.

Pero para que esto fuese posible, anteriormente se colocó una capa de 15 centímetro de broza y cemento sobre el suelo natural para darle la primera base a la nueva estructura. Encima de esta capa, se realizó otra de 15 centímetros de hormigón tipo H13, ideal por su característica de 130 kg/cm², clasificado dentro de los hormigones de resistencia normal, y que se utiliza principalmente en construcciones estructurales que no están expuestas a medios agresivos.

Finalmente, la tercera y última capa constó de 4 centímetros de arena compactada sobre la cual se colocaron los adoquines articulados de hormigón.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana.

Se trata de la segunda calle de adoquines intervenida en la ciudad. La primera fue el tramo de Morrogh Bernard que va entre los Galpones del Puerto y el río. Durante esa obra, se trabajó en la base estructural con nivelación y acondicionamiento del suelo, además de tareas de drenaje para mejorar la durabilidad del pavimento ante la humedad y la variación climática.

Sobre esa base se colocaron los nuevos adoquines de hormigón articulado, en tonalidades grises y rojas, que aportan uniformidad estética, mayor resistencia y un diseño acorde al entorno portuario. El resultado fue una calzada regular, con juntas prolijas y un patrón de colocación que jerarquizó el paseo y aseguró mejores condiciones de transitabilidad.

La intervención también incluyó la instalación de pilares y cadenas a ambos lados de la calle, una medida clave para delimitar con claridad el tránsito vehicular y peatonal.